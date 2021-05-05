Євросоюз відкриється для іноземних туристів: за яких умов

58 хвилин(и) тому

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Єврокомісія у вівторок підтвердила плани ослабити обмеження для іноземців, охочих приїхати в країни Євросоюзу з туристичною метою.

"Прийшов час оживити європейську індустрію туризму і відновити - безпечно - міжнародну дружбу", - зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що в'їжджати до країн Євросоюзу дозволять туристам, які як мінімум за два тижні до цього зробили одне з щеплень, схвалених ЄС.

Поки що ЄС схвалив чотири вакцини: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca і Janssen / Johnson & Johnson.

Очікується також, що в найближчі тижні або навіть дні ВООЗ схвалить китайські вакцини Sinopharm і Sinovac, які зараз проходять перевірку на відповідність європейським стандартам.

Дітям, у яких немає щеплень, також дозволять подорожувати з батьками, якщо їхній аналіз на коронавірус буде негативним.

За умови дотримання карантину і надання негативного тесту на коронавірус можна буде також приїжджати в ЄС з країн, де число заражень не перевищує 100 за 100 тисяч (раніше було 25 на кожні 100 тис.)

Водночас правила для громадян Євросоюзу і тих, хто постійно там проживає не змінюються.

Обговорювані рекомендації стосуються всіх країн-членів ЄС, за винятком Ірландії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну, а також Швейцарії.

Виступаючи у вівторок на саміті міністрів у справах туризму країн Великої двадцятки, що проходить в Римі, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що в кінці місяця туристи зможуть безперешкодно відвідувати країну.

"Пора замовляти відпустку в Італії!" - заявив Драгі, пообіцявши опублікувати перелік "простих і чітких правил" забезпечення безпеки туристів.

"Весь світ скучив за нами, пандемія змусила нас тимчасово закритися, але тепер Італія знову чекає в гості весь світ", - оголосив прем'єр-міністр.

Італія дуже сильно постраждала від пандемії. Тут найбільше людських жертв в ЄС - понад 120 тисяч.

Драгі висловив надію, що введення Євросоюзом так званої зеленої карти з середини червня полегшить доступ туристів до Італії. Ця карта буде видаватися тим, хто вакцинувався, має негативний тест або має імунітет від коронавірусу.

Сама Італія має намір ввести таку карту з середини травня, проте не зовсім зрозуміло, чи полегшить це автоматично в'їзд для іноземних туристів. Поки що до 15 травня в силі залишаються правила, за якими туристи, які прибувають з країн Європи, повинні на п'ять днів самоізолюватись.