Астронавти NASA повернулися з космосу на судні SpaceX. Чому цей політ історичний

56 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, Капсулу підіймають на борт рятувального судна

Чотири астронавти повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції, куди їх доправило судно Dragon Resilience американської компанії SpaceX.

Капсула з екіпажем спустилася на парашутах у Мексиканську затоку вночі - це перше нічне повернення американців з космосу за останні 53 роки.

Капсула Dragon Resilience приводнилася в Мексиканській затоці неподалік від узбережжя Флориди о 2:56 за місцевим часом (09:56 за Києвом).

Її політ з МКС тривав шість з половиною годин.

Автор фото, EPA

Астронавти (три американці та один японець) провели на орбіті пів року. У складі екіпажу - представники NASA Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер та японський астронавт Соїті Ногуті.

Політ Crew Dragon-1 - це друга пілотована місія судна, розробленого компанією SpaceX Ілона Маска, та перша регулярна місія на орбіту.

За астронавтами відправили судно Go Navigator, яке підібрало космічний апарат в районі приводнення.

Через негоду повернення на Землю затрималося.

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NASA повідомляє, що астронавти почуваються добре.

Під час трансляції екіпаж подякував усім учасникам операції. "Ми хочемо подякувати за це дивовижне судно Resilience. Ми казали про це до польоту, і я скажу про це знову. Дивовижно, чого можна досягти, коли люди об'єднуються. І я просто хочу сказати, що ви усі змінюєте цей світ! Вітаю!" - підсумував Майкл Гопкінс.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Майкл Гопкінс виходить з капсули

Після повернення на Землю астронавти пройдуть медичне обстеження, а потім з Пенсаколи (штат Флорида) вирушать до Г'юстона (Техас).

Автор фото, Bill Ingalls/NASA Підпис до фото, Менеджер транспортної інтеграції МКС в NASA Білл Спетч та астронавт NASA Джозеф Акаба спостерігають за дельфіном в очікуванні приводнення капсули Dragon Resilience

Зараз на МКС залишаються семеро членів екіпажу, зокрема троє росіян, троє американців та один астронавт з Японії.

Востаннє астронавти поверталися на Землю вночі в грудні 1968 року, після польоту місії "Аполлон-8", учасники якої вперше вийшли на навколомісячну орбіту.