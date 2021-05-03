Колізей очима гладіаторів. В Італії відновлять підлогу легендарної арени

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Проєкт дозволить "побачити всю велич пам'ятки", - кажуть в італійському мінкульті

В Італії відновлять підлогу Колізею.

Уряд країни схвалив план, що дозволить відвідувачам арени побачити її з того місця, де колись боролися гладіатори.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні оголосив переможця в тендері на будівництво висувної підлоги для легендарної будівлі.

Роботи проведе італійська інженерна фірма Milan Ingegneria, яка виграла контракт на суму 22,2 млн доларів.

Реконструкцію планують завершити до 2023 року.

Підлогу Колізею розібрали в XIX столітті, коли археологи досліджували підземні тунелі арени. У цих приміщеннях перед виходом на змагання перебували гладіатори та тварини.

За словами Франческіні, новий поверх дозволить відвідувачам "побачити велич Колізею" з його центру.

"Це ще один крок до відновлення арени, амбітного проєкту, що допоможе зберегти археологічну споруду, але при цьому повернути їй первісну велич", - сказав міністр.

Він додав, що реставрація дозволить проводити на арені культурні заходи.

Автор фото, Dario Franceschini Підпис до фото, Міністр культури виклав у Twitter проєкт реконструкції нового поверху

Milan Ingegneria була однією з 10 учасників, котрі у 2020 році відгукнулися на запрошення уряду Італії взяти участь в тендері на реконструкцію Колізею.

Міністерство культури Італії заявило, що новий поверх площею 3000 кв. метрів є повністю знімною конструкцією.

На планках встановлять систему обертання, що дозволить світлу і повітрю циркулювати в підземні переходи під підлогою.

Колізей був найбільшим амфітеатром Стародавнього Риму і вміщував близько 50 тисяч глядачів. Там проводили гладіаторські бої та інші публічні видовища.

Хоч пандемія коронавірусу обмежила туризм, Колізей залишається однією з найвідоміших пам'яток Італії. До початку пандемії у 2019 році його відвідало близько 7,6 млн людей.