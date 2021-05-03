У Португалії відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Довжина моста складає 516 метрів, він перебуває над рікою на висоті 175 метрів

У Португалії офіційно відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі.

Його довжина складає 516 метрів, і він перебуває на висоті 175 метрів над рікою Пайва в геопарку Арока, розташованому неподалік від португальського міста Порту.

Перед тим, як міст відкрили для публіки, мешканці сусіднього містечка Арока отримали можливість прогулятися ним, а британський бренд одягу Marques'Almeida, заснований португальськими дизайнерами Мартою Маркеш та Паулу Алмейдою, представив на ньому нову колекцію. Моделі використовували міст як подіум, показує відео, опубліковане компанією.

У місцевої влади є сподівання, що міст допоможе залучити в цей район багато туристів. Водночас їм точно треба буде проявити сміливість.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Першим серед місцевих мешканців пройшовся мостом Уго Ксав'єр.Він сказав: "Я трохи боявся, але це того варте. Це було надзвичайно, унікальний досвід, прилив адреналіну".

Інші сказали, що намагалися не дивитися вниз, але порекомендують прогулятися мостом будь-кому.

Будівництво моста тривало 2 роки і коштувало 2,3 млн євро. Мер Ароки назвав його ковтком свіжого повітря та ключовим об'єктом для туристів.

Міст отримав назву "Арока 516". Він побив рекорд пішохідного підвісного моста на Ранді у Швейцарії, який спорудили 2017 року, і який простягається на 500 метрів.

Найдовшим непідвісним мостом у світі є Дан'ян-Куньшаньський віадук у Китаї, який простягається на 165 кілометрів.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, EPA

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters