Відеоблогер Івангай звинуватив журналіста Дудя у вилученні з інтерв'ю слів про Україну

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Юрій Дудь є одним з найбільш відомих російських журналістів

Відеоблогер Іван Рудський, більш відомий за псевдонімом Ивангай або Івангай, звинуватив російського журналіста Юрія Дудя у вирізанні з інтерв'ю фрагментів, де він розповідав про Україну і своє ставлення до російсько-українського конфлікту.

Інтерв'ю було опубліковане у Youtube ще 18 березня, проте Іван Рудський вирішив повідомити про вилучення фрагментів 2 травня.

"Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся - жертва голодомору. Дідусь - жертва репресій НКВС. А тепер Україна має війну з Росією", - написав у Twitter відеоблогер Ивангай

"Донецьк, Луганськ, Крим. Згадаймо, як РФ віджала у України їх території, ціною тисяч життів, і те, що народ Росії безсилий проти цього", - додав він.

У коментарях до власного допису відеоблогер також назвав російського журналіста боягузом, використовуючи лайливі слова.

Реакції Юрія Дудя на звинувачення з боку блогера ще не було.

Хто такий Івангай?

Відеоблогер Івангай, він же Іван Рудський, народився у Дніпропетровській області у 1996 році і дитинство провів у Кривому Розі. Невдовзі після закінчення школи переїхав до Росії.

У 2013 році створив власний канал в Youtube, який став одним з найбільш популярних каналів російською мовою - у 2016 році мав вже 10 млн підписників.

Наразі його Youtube-канал EeOneGuy має понад 17 млн підписників.

З 2020 року Іван Рудський опублікував в Instagram низку фотографії з України і в одному з дописів повідомив, що "почав більше цінувати батьківщину".

Відеоінтерв'ю Юрію Дудю він дав у березні цього року. перебуваючи у Бразилії.

Під час інтерв'ю Рудський повідомив, що йому двічі пропонували російський паспорт під час перебування у Росії.