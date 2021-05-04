Білл і Мелінда Гейтс розлучаються після 27 років шлюбу

1 година тому

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Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.

"Після довгих роздумів і великої роботи над нашими стосунками ми прийняли рішення розірвати наш шлюб", - написала пара у Twitter.

Вперше вони познайомились у 1980-х, коли Мелінда приєдналася до фірми Microsoft Білла.

У пари мільярдерів троє дітей і вони спільно керують Фондом Білла і Мелінди Гейтс.

Організація витратила мільярди на боротьбу з інфекційними захворюваннями та заохочення щеплень дітей.

Гейтси - разом з інвестором Вореном Баффеттом - заснували ініціативу Giving Pledge, яка закликає мільярдерів віддавати більшу частину свого багатства на доброчинність.

Білл Гейтс - четверта найбагатша людина у світі за версією Forbes, його статки становлять 124 мільярди доларів.

Він заробив їх завдяки фірмі Microsoft, співзасновником якої він став у 1970-х роках.

Подружжя опублікувало заяву про розлучення у Twitter.

"За останні 27 років ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, щоб забезпечити всім людям здорове, продуктивне життя", - йдеться в ній.

"Ми продовжуємо поділяти віру в цю місію і продовжуватимемо нашу спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо зростати разом як пара на наступному етапі нашого життя", - додала пара і попросила поважати їхнє право на приватне життя.

Як починалися їхні стосунки

Мелінда, якій зараз 56, прийшла до Microsoft на посаду менеджерки з розвитку продукту в 1987 році, і вони разом відвідали ділову вечерю того року в Нью-Йорку.

Вони почали зустрічатися і, як Білл розповів у документальному фільму Netflix: "Ми дуже дбали одне про одного, і було лише дві можливості: або ми розійдемося, або одружимося".

Мелінда згадувала, що побачила, як Білл - методичний, здається, навіть у сердечних справах - пише на дошці список із "плюсами й мінусами одруження".

Вони одружилися в 1994 році на гавайському острові Ланай - за повідомленнями, орендували усі місцеві вертольоти, щоб зупинити польоти небажаних гостей.

65-річний Білл відійшов від управління корпорацією Майкрософт минулого року, щоб зосередитись на своїй благодійній діяльності.

Що таке Фонд Гейтсів?

Пара заснувала Фонд Білла і Мелінди Гейтс у 2000 році в Сіетлі

Фонд зосереджений насамперед на охороні здоров'я, освіті та змінах клімату

Його гранти включали близько 1,75 млрд доларів на дослідження та ініціативи щодо вакцинації під час пандемії Covid-19

У 2019 році фонд мав чисті активи на суму понад 43 млрд доларів

Білл і Мелінда Гейтс вклали в фонд понад 36 млрд доларів у 1994-2018 роках

Джерело: Інформаційне агентство Reuters

Яку роль відіграла Мелінда у їхній діяльності?

"Ми з Біллом є рівноправними партнерами, - сказала вона в інтерв'ю Associated Press у 2019 році. - Чоловіки та жінки мають бути рівними на роботі".

У своїх нещодавніх мемуарах "Момент підйому" вона написала про своє дитинство, життя та те, як не просто їй було бути дружиною відомого діяча та мамою, яка сиділа вдома з трьома дітьми.

Вона стверджувала, що спільна робота у Фонді покращила їхні стосунки. "Він мав навчитися бути рівним, а я - навчитися піднятися до цього рівня", - написала вона.

Окрім роботи у Фонді, у 2015 році вона заснувала інвестиційну компанію Pivotal Ventures, орієнтовану на жінок та сім'ї.

"Світ нарешті починає усвідомлювати, що ніхто з нас не може рухатися вперед, коли половину з нас стримують, - сказала вона тоді. - Дані очевидні: сильні жінки перетворюють суспільства".