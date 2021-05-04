Білл і Мелінда Гейтс розлучаються після 27 років шлюбу
Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.
"Після довгих роздумів і великої роботи над нашими стосунками ми прийняли рішення розірвати наш шлюб", - написала пара у Twitter.
Вперше вони познайомились у 1980-х, коли Мелінда приєдналася до фірми Microsoft Білла.
У пари мільярдерів троє дітей і вони спільно керують Фондом Білла і Мелінди Гейтс.
Організація витратила мільярди на боротьбу з інфекційними захворюваннями та заохочення щеплень дітей.
Гейтси - разом з інвестором Вореном Баффеттом - заснували ініціативу Giving Pledge, яка закликає мільярдерів віддавати більшу частину свого багатства на доброчинність.
Білл Гейтс - четверта найбагатша людина у світі за версією Forbes, його статки становлять 124 мільярди доларів.
Він заробив їх завдяки фірмі Microsoft, співзасновником якої він став у 1970-х роках.
Подружжя опублікувало заяву про розлучення у Twitter.
"За останні 27 років ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, щоб забезпечити всім людям здорове, продуктивне життя", - йдеться в ній.
"Ми продовжуємо поділяти віру в цю місію і продовжуватимемо нашу спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо зростати разом як пара на наступному етапі нашого життя", - додала пара і попросила поважати їхнє право на приватне життя.
Як починалися їхні стосунки
Мелінда, якій зараз 56, прийшла до Microsoft на посаду менеджерки з розвитку продукту в 1987 році, і вони разом відвідали ділову вечерю того року в Нью-Йорку.
Вони почали зустрічатися і, як Білл розповів у документальному фільму Netflix: "Ми дуже дбали одне про одного, і було лише дві можливості: або ми розійдемося, або одружимося".
Мелінда згадувала, що побачила, як Білл - методичний, здається, навіть у сердечних справах - пише на дошці список із "плюсами й мінусами одруження".
Вони одружилися в 1994 році на гавайському острові Ланай - за повідомленнями, орендували усі місцеві вертольоти, щоб зупинити польоти небажаних гостей.
65-річний Білл відійшов від управління корпорацією Майкрософт минулого року, щоб зосередитись на своїй благодійній діяльності.
Що таке Фонд Гейтсів?
Пара заснувала Фонд Білла і Мелінди Гейтс у 2000 році в Сіетлі
Фонд зосереджений насамперед на охороні здоров'я, освіті та змінах клімату
Його гранти включали близько 1,75 млрд доларів на дослідження та ініціативи щодо вакцинації під час пандемії Covid-19
У 2019 році фонд мав чисті активи на суму понад 43 млрд доларів
Білл і Мелінда Гейтс вклали в фонд понад 36 млрд доларів у 1994-2018 роках
Джерело: Інформаційне агентство Reuters
Яку роль відіграла Мелінда у їхній діяльності?
"Ми з Біллом є рівноправними партнерами, - сказала вона в інтерв'ю Associated Press у 2019 році. - Чоловіки та жінки мають бути рівними на роботі".
У своїх нещодавніх мемуарах "Момент підйому" вона написала про своє дитинство, життя та те, як не просто їй було бути дружиною відомого діяча та мамою, яка сиділа вдома з трьома дітьми.
Вона стверджувала, що спільна робота у Фонді покращила їхні стосунки. "Він мав навчитися бути рівним, а я - навчитися піднятися до цього рівня", - написала вона.
Окрім роботи у Фонді, у 2015 році вона заснувала інвестиційну компанію Pivotal Ventures, орієнтовану на жінок та сім'ї.
"Світ нарешті починає усвідомлювати, що ніхто з нас не може рухатися вперед, коли половину з нас стримують, - сказала вона тоді. - Дані очевидні: сильні жінки перетворюють суспільства".