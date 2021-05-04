Аварія мосту метро у Мехіко: понад 20 людей загинули, серед них – діти
У столиці Мексики 20 осіб загинули і десятки отримали травми після аварії мосту метро. Інцидент стався на південному сході Мехіко.
Мер Мехіко Клаудія Шейнбаум повідомила, що серед загиблих є діти. Вона додала, що семеро потерпілих перебувають у важкому стані.
Лікарі невідкладної допомоги повідомляють про 70 потерпілих з травмами різного ступеня важкості.
На драматичних фото з місця події видно, як з мосту звисають пошкоджені вагони.
Кілька вагонів впало на землю, розчавивши щонайменше одну автівку на дорозі, яка проходить під мостом.
Інцидент стався увечері в понеділок на 12 лінії метро на станції Олівос.
У зоні події працюють рятувальники, поліція, прокуратура і лікарі.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, місцеві мешканці повідомляли про тріщини в конструкції моста після землетрусу 2017 року. Газета El Universal повідомляє, що влада після цих повідомлень зробила ремонт.
"Те, що сталося сьогодні в метро — жахлива трагедія. Я солідарний з жертвами і їх родинами", - написав міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард у Twitter. 12 лінію метро збудували, коли він був мером Мехіко.
Є побоювання, що кількість жертв може зрости, адже люди можуть бути заблоковані у вагонах, що впали з мосту.
"Ми почули сильний гуркіт, і все розвалилося", - сказала 26-річна Маріанна, яка вижила в аварії, пише El Universal.
"У вагоні було багато людей, які стояли і сиділи", - сказала вона, додавши, що вдарилася об дах вагона.
Один зі свідків розповів мексиканському телеканалу: "Раптом я побачив, що конструкція тремтить. Коли курява розвіялася, ми побігли перевірити, чи можемо комусь допомогти. Криків не було. Я не знаю, чи були вони в шоці", - розповів очевидець трагедії.
Метро Мехіко — одна з найбільших у світі систем швидкого транзиту, що перевозить близько 1,6 млрд пасажирів за рік.
12 лінія найновіша гілка метро, яку офіційно відкрили у 2012 році.
У березні минулого року в метро Мехіко зіштовхнулися два поїзди, у результаті чого загинула одна людина і 40 осіб постраждали.