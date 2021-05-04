Аварія мосту метро у Мехіко: понад 20 людей загинули, серед них – діти

1 година тому

Автор фото, EPA

У столиці Мексики 20 осіб загинули і десятки отримали травми після аварії мосту метро. Інцидент стався на південному сході Мехіко.

Мер Мехіко Клаудія Шейнбаум повідомила, що серед загиблих є діти. Вона додала, що семеро потерпілих перебувають у важкому стані.

Лікарі невідкладної допомоги повідомляють про 70 потерпілих з травмами різного ступеня важкості.

Автор фото, Reuters

На драматичних фото з місця події видно, як з мосту звисають пошкоджені вагони.

Кілька вагонів впало на землю, розчавивши щонайменше одну автівку на дорозі, яка проходить під мостом.

Інцидент стався увечері в понеділок на 12 лінії метро на станції Олівос.

У зоні події працюють рятувальники, поліція, прокуратура і лікарі.

Автор фото, Reuters

За повідомленнями місцевих ЗМІ, місцеві мешканці повідомляли про тріщини в конструкції моста після землетрусу 2017 року. Газета El Universal повідомляє, що влада після цих повідомлень зробила ремонт.

"Те, що сталося сьогодні в метро — жахлива трагедія. Я солідарний з жертвами і їх родинами", - написав міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард у Twitter. 12 лінію метро збудували, коли він був мером Мехіко.

Є побоювання, що кількість жертв може зрости, адже люди можуть бути заблоковані у вагонах, що впали з мосту.

Автор фото, Reuters

"Ми почули сильний гуркіт, і все розвалилося", - сказала 26-річна Маріанна, яка вижила в аварії, пише El Universal.

"У вагоні було багато людей, які стояли і сиділи", - сказала вона, додавши, що вдарилася об дах вагона.

Один зі свідків розповів мексиканському телеканалу: "Раптом я побачив, що конструкція тремтить. Коли курява розвіялася, ми побігли перевірити, чи можемо комусь допомогти. Криків не було. Я не знаю, чи були вони в шоці", - розповів очевидець трагедії.

Метро Мехіко — одна з найбільших у світі систем швидкого транзиту, що перевозить близько 1,6 млрд пасажирів за рік.

Автор фото, Reuters

12 лінія найновіша гілка метро, яку офіційно відкрили у 2012 році.

У березні минулого року в метро Мехіко зіштовхнулися два поїзди, у результаті чого загинула одна людина і 40 осіб постраждали.