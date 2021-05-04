Україна послаблює карантин: у яких областях знімуть обмеження

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Найближчими днями чотири області, а саме Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області, зможуть вийти з червоної зони карантину.

З 5 травня обмеження червоної карантинної зони скасують у Житомирській області. Регіон перейде в помаранчеву зону.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомила пресслужба уряду.

Водночас у червоній зоні все ще перебувають сім областей України.

Заступника міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в області є всі передумови для виходу з червоного рівня.

"Щотижнева кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зменшилася за місяць у три рази. Завантаженість ліжок з киснем менше за цільовий показник і складає 39%. Рівень госпіталізації менш як 60 осіб на 100 тисяч і становить 59 осіб на 100 тисяч населення. Коефіцієнт виявлення нових випадків впродовж 7 днів становить менш як 16%", - сказав Ляшко.

Також, за словами санітарного лікаря, покращення епідситуації спостерігається у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. "За збереження позитивної динаміки ці регіони можуть вийти із червоного рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів", - зазначив Віктор Ляшко.

Автор фото, Кабмін

На даний час у червоній зоні перебувають сім областей України: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська.

У "помаранчевій" зоні - 8 областей, а у "жовтій" - 9 областей та Київ.

З 1 травня Київ, Київська та Миколаївська області перейшли у жовту зону.

Що запрацює у Києві

Із 1 травня у Києві та Київській області, які увійшли до жовтої зони, відновив роботу весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі, заклади торгівлі і ТРЦ, а також ринки і ярмарки.

Дозволена робота кафе та ресторанів і спортивних залів.

З 5 травня відновиться навчання у школах, дитсадках та вишах, а також прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Локдаун у Києві запровадили понад місяць тому - 20 березня, але посилили його з 5 квітня. Тоді доступ до громадського транспорту дозволили лише за перепустками, закрились і школи, і дитячі садочки.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

3а минулу добу, 3 травня, в Україні виявили дві тисячі 472 нових випадки COVID-19, померли 166 осіб.