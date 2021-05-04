Операція в утробі: "Я зробила для доньки все, що могла"

Катарін Да Коста

Кореспондентка з питань здоров'я

52 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Гелена назвала свою доньку Мілою - скорочено від milagro, або диво, по-іспанськи

"Це пов'язано з ризиками, але ця операція означатиме, що я зробила для неї все, що могла. На мою думку, вибору не було - я просто мала це зробити".

Після шести невдалих спроб ЕКЗ Гелена майже втратила надію народити другу дитину. Але з сьомої спроби вона завагітніла, і, здавалося, все йшло добре - аж до УЗД на 20 тижні.

Там Гелені сказали, що її донька має розщеплення хребта (spina bifida).

"У неї було дуже велике ураження спини і оголена половина хребта. Мені сказали, що, швидше за все, вона буде паралізована, матиме нетримання сечі і згодом їй знадобиться шунт, щоб відводити рідину з мозку", - згадує Гелена.

"Коли мені сказали про всі можливі наслідки цієї хвороби, я не могла перестати плакати, - каже жінка. - Вони сказали, що ймовірність того, що вона зможе ходити чи рухати ногами, дуже і дуже низька - і це мене повністю спустошило".

Інше життя

За кілька днів Гелену направили на аналізи і сказали, що вона може зробити операцію. На 23 тижні вагітності вона поїхала до спеціалізованої лікарні в Бельгії, яка працює у партнерстві з британською службою охорони здоров'я NHS.

Команда з 25 спеціалістів провела складну операцію з відновлення оголеного спинного мозку її дитини та закриття отвору в її спині.

"Я знала, що якби я не зробила операцію, якість її життя була б зовсім іншою", - говорить Гелена.

"Раніше дитині усували б дефект після народження, але тепер, коли ми можемо зробити операцію в утробі матері, дефект можна усунути набагато раніше, і це означає, що пошкодження хребта буде меншим, - каже професорка Анна Девід, консультантка з фетальної медицини в лікарні Університетського коледжу Лондона.

"Це збільшує шанси дитини ходити і контролювати сечовий міхур і кишківник", - додає вона.

Підпис до фото, Гелена з донькою Мілою

Гелена народила свою дочку Мілу - скорочення від milagro, або диво, іспанською - в лікарні Університетського коледжу Лондона через три місяці після операції.

У Міли все ще є трохи рідини у мозку, але наразі вона демонструє ознаки правильного розвитку.

"Вона може рухати ногами, - каже Гелена, - і вона відчуває пальці ніг, тож це справжнє диво".

"Я така вдячна хірургам, які зробили цю операцію, бо її життя без неї було б зовсім інакшим".

Розщеплення хребта перешкоджає нормальному розвитку хребта та спинного мозку.

Воно може призвести до паралічу, проблем з кишківником, сечовим міхуром та нирками.

Але якщо провести операцію з 22 по 26 тиждень вагітності, а не після народження, вона матиме набагато кращі результати для подальшого розвитку дитини.

"Ми сподіваємось, що кожна сім'я, якій може допомогти операція на плоді, зможе отримати медичну допомогу, як це було у випадку Гелени", - каже Кейт Стіл, генеральна директорка організації Shine, яка пропонує поради та підтримку сім'ям з дітьми, хворими на розщеплення хребта та гідроцефалію.