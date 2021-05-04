Як австралієць виборов право на зуб акули, яка ледве його не вбила

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Peter Hoare

Австралійський чоловік, який ледь не загинув під час нападу великої білої акули, виборов право залишити собі зуб тварини, який застряг у його дошці для серфінгу.

Серфер Кріс Бловз втратив ногу й протягом 10 днів перебував у комі після нападу акули в Південній Австралії у 2015 році.

Зуб акули залишився у його дошці, але австралійські закони забороняють людям мати частини захищених видів.

Але для нього зробили виняток, і пан Бловз каже, що він зберігатиме зуб як сувенір.

У квітні 2015 року, коли пан Бловз, якому зараз 32 роки, займався серфінгом у затоці Фішері, на нього ззаду напала біла акула довжиною 5,5 м.

"Вона мене потрясла і трохи погралася зі мною, - розповів він ВВС. - І зрештою відтяла мені ногу".

Автор фото, Chris Blowes Підпис до фото, Після нападу серфер провів 10 днів у комі

Двоє друзів винесли його на берег, після чого його доправили до лікарні в Аделаїді.

"Моє серце повністю зупинилося, і їм довелося проводити СЛР, поки я не почав виявляти ознаки життя", - говорить він.

Коли поліцейські поїхали шукати його дошку для серфінгу, то виявили у ній зуб акули. Виконуючи закони Південної Австралії, вони передали його владі.

Автор фото, Chris Blowes Підпис до фото, Тепер зуб став сувеніром

"І відтоді мені не дозволяли побачити зуб", - говорить містер Бловз.

Згідно із Законом про управління рибним господарством штату незаконним є володіння, продаж або придбання будь-якої частини тіла білих акул - а тим, хто порушує закон, може загрожувати штраф до 77 000 доларів США або два роки в'язниці.

Пан Бловз каже, що кілька разів запитував чиновників, чи можна йому повернути зуб, але лише після того, як про його справу почув місцевий політик, для нього зробили виняток.

Автор фото, Chris Blowes Підпис до фото, Займатися серфінгом можна і на протезі - головне мати бажання

"Він застряг у моїй дошці, - каже пан Бловз. - Я ніколи не вбив би акулу задля зуба, але вона забрала мою ногу, тож я не бачу жодної причини, чому б у мені не лишити собі зуб".

"Акула не повертає собі зуба, а я не поверну ногу", - додає він.

ABC News повідомляє, що такий виняток із цього закону в Австралії зробили вперше.

Девід Башем, міністр промисловості та регіонального розвитку Південної Австралії, сказав, що повернення зуба пану Бловзу - це найменше, що може зробити його відомство.

"Кріс, очевидно, пережив надзвичайно травматичний досвід, і я хотів дізнатися, чи можу я чим-небудь допомогти", - сказав пан Башем ABC.

Пан Бловз каже, що тримає зуб у футлярі й бере його на мотиваційні бесіди, на яких він розповідає про напад.

"Це хороший сувенір, щоб показати онукам", - каже він.