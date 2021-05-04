У Японії за гроші з ковідного фонду збудували статую кальмара

36 хвилин(и) тому

Автор фото, THE TONARINOPOTI YOUTUBE CHANNEL Підпис до фото, Летючий кальмар є делікатесом у приморському містечку Ното

Приморське містечко в Японії використало фінансову допомогу у зв'язку з Covid-19 на будівництво гігантської статуї кальмара.

13-метрова морська істота стоїть у порту Ното, де летючі кальмари вважаються делікатесом.

За повідомленням, на будівництво статуї використали 228 500 доларів США з резервного фонду.

Представники місцевої влади заявили ЗМІ, що це частина довгострокового плану, щоби привабити туристів після пандемії.

Японія бореться з черговим сплеском коронавірусу. У Токіо на даний час діє режим надзвичайного стану - уже третього для країни з моменту початку пандемії.

У рибальському містечку Ното, яке розташоване в префектурі Ісікава на центрально-західному узбережжі Японії, було дуже мало випадків коронавірусу. Але все ж пандемія негативно позначилася на туристичній сфері.

Ното отримало 7,3 мільйона доларів національної допомоги, яка мала стати надзвичайним економічним стимулом для регіонів, що постраждали від пандемії, повідомляє Yahoo Japan.

Кошти не потрібно було витрачати безпосередньо на ковід. Водночас частина мешканців критикують міську владу за те, що витратили стільки грошей на гігантського кальмара, тим більше, що пандемія ще не закінчилася.

Один з місцевих жителів сказав газеті Chunichi Shimbun, що попри те, що статуя може мати ефект в довгостроковій перспективі, ці гроші могли бути використані для "термінової підтримки", наприклад, для медичного персоналу та закладів лікування для хронічних хворих.

Водночас речник міста сказав Fuji News Network, що статуя стане туристичною визначною пам'яткою і частиною довгострокової стратегії популяризації відомих летючих кальмарів Ното.

Як і в багатьох інших країнах, пандемія коронавірусу сильно вплинула на туристичну галузь Японії.

Цього року країна приймає Олімпійські ігри, але на захід не пустять жодного іноземця. За словами Такахіде Кіучі, виконавчого економіста Науково-дослідного інституту Nomura, це може спричинити збитки у розмірі 1,8 млрд доларів.