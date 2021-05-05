Юнак з мачете напав на дитсадок і вбив трьох дітей та двох дорослий

17 хвилин(и) тому

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П'ять людей загинули після того, як 18-річний чоловік атакував дитячий садок з мачете на півдні Бразилії, повідомляє поліція.

Серед жертв — троє дітей. Усім їм, як повідомляється, не минуло і двох років. Також загинули двоє співробітників. Ще одна дитина отримала легкі тілесні ушкодження.

Зловмисник спробував накласти на себе руки, зараз він перебуває у важкому стані в лікарні, йдеться в повідомленні поліції.

Незрозуміло, що стояло за цим нападом у маленькому містечку Саудадес (штат Санта-Катаріна).

На момент інциденту в будівлі було кілька десятків дітей, співробітники намагалися їх сховати, повідомили чиновники.

Військова поліція повідомила, що їм надійшло кілька дзвінків о 10:35 за місцевим часом від сусідів, які повідомили, що чоловік, озброєний мачете, увійшов до дитсадка і напав на персонал та дітей.

Спершу чоловік напав на вихователя, який був біля входу.

Дитсадок розташований у центрі міста Саудадес, де проживає близько 9 тис. людей, і, згідно з новинами Globo news, він опікується дітьми до 3 років.

"Я почула крики [і] крики про допомогу", - розповіла агентству AFP одна з працівниць Аліне Біазетті, яка була біля дитячої кімнати в момент нападу.

"Я вийшов на вулицю і побачив, як мої колеги кличуть на допомогу: "Будь ласка, зателефонуйте в міліцію, зайшов озброєний хлопець і вбиває дітей".

На пресконференції у вівторок один з поліцейських заявив, що зброя нападника була у "самурайському стилі" і показав її журналістам.

У штаті Санта-Катаріна оголошено триденну жалобу.

Хоча раніше в Бразилії траплялися смертельні напади в школах, вони в основному були спрямовані на старших учнів.