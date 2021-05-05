В гостях у Картера. Чому на цьому фото Байдени виглядають гігантами

1 година тому

Автор фото, THE CARTER CENTER

Ця дивна фотографія нинішнього президента США Джо Байдена під час візиту до 39-го президента викликала ажіотаж в мережі.

Здається, Джо Байден та його дружина Джилл просто-таки здіймаються над експрезидентом Джиммі Картером та колишньою першою леді Розалін Картер у їхньому будинку в Плейнсі (штат Джорджія). Ця зустріч відбулася минулого тижня.

Хоча Байден і справді трохи вищий за Картера, виглядає, що ця оптична ілюзія виникла через використання ширококутного об'єктива, каже фоторедактор ВВС Філ Кумс.

Це призвело до того, що ті, хто був біля країв кадру, виглядають більшими, а ті, хто був ближче до центру, ніби відсунулись вглиб кадру і здаються меншими.

Цей оптичний ефект призвів до спотворення зображення.

Ефект посилюється тим, що Картер відхиляється назад, а Байден став на коліна перед пані Картер.

В результаті фото викликало багато веселощів та жартівливих коментарів у соцмережах.

"Ми проголосували за Байдена, тому що він порядна людина зі здоровою політикою, а також тому, що вони з Джилл - велетні, які розчавлять вас, якщо ви їх розсердите", - жартують користувачі.

96-річний Джиммі Картер - наразі є президентом США, який прожив найдовше життя. Його дружині Розалін зараз 93 роки. Як і Байден, Картер був президентом від демократів.