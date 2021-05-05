АТОвець убив одного з нападників, що вдерлись у його дім. Його звинуватили в умисному вбивстві

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

У Тернопільській області 24-річний ветеран війни на Донбасі, захищаючи себе та матір, смертельно поранив одного з шести нападників, які вломилися до його будинку.

Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство при перевищенні меж необхідної самооборони, повідомляє поліція Тернопільської області.

Інцидент стався в селі Глещава 2 травня близько півночі.

Йому передував конфлікт на дискотеці в місцевому клубі, куди компанія з шести чоловіків приїхала з сусіднього села Іванівка, повідомляє начальник місцевого відділення поліції Андрій Купчак.

"В клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився", - повідомив Купчак.

"Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була мама. Він злякався за неї", - додав представник поліції.

Чоловік відразу повідомив про напад в поліцію і після цього вийшов до прибулих з ножем.

Автор фото, Національна поліція

"Хлопець, захищаючись від нападу шістьох напідпитку ровесників, ножем травмував одного з них. Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові", - йдеться в повідомленні поліції.

За даними поліції, "атовець" в скоєному зізнався. У поліції підкреслили, що на момент бійки він був тверезий.

Йому оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор фото, Національная поліція

Хлопцю загрожують виправні роботи до двох років, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

Місцеве видання "Нова тернопільська газета" повідомляє, що жертвою став 23-річний житель Іванівки.

За даними видання, він був приватним підприємцем, займався транспортними перевезеннями, а також грав у місцевій футбольній команді "Факел" та балотувався у депутати до Іванівської сільської ради на останніх місцевих виборах.