Тести на ковід використаними наборами. Скандал в Індонезії

50 хвилин(и) тому

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В Індонезії затримали п'ятьох працівників державної фармацевтичної компанії Kimia Farma - їх підозрюють в тому, що вони промивали використані набори для тестування Covid-19 і продавали їх знову.

За оцінками поліції, такими використаними наборами могли протестувати близько 9 тисяч людей в аеропорту міста Медан.

На думку правоохоронців, аеропорт отримував такі набори з грудня минулого року, і фармкомпанія заробила на цьому 1,8 млрд рупій - це понад 124 тисячі доларів.

Влада звернула увагу на пункт тестування в аеропорту після великої кількості скарг від пасажирів, які жалілися на хибнопозитивні результати тестів.

Минулого тижня поліція направила туди співробітника під прикриттям, який видавав себе за пасажира.

Після того, як його тест показав позитивний результат, на місце прибули інші правоохоронці, які провели обшуки і знайшли набір для тесту на Covid-19, який використовували повторно.

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За попередньою версією, частина зароблених шахраями коштів пішла на зведення приватного будинку для одного з підозрюваних.

Компанія Kimia Farma звільнила усіх причетних до шахрайської схеми і пообіцяла посилити внутрішній контроль.

Як повідомляє South China Morning Post, двоє юристів, які останнім часом часто літали через цей аеропорт, планують подати колективний позов до Kimia Farma від імені постраждалих пасажирів.

Вони мають намір відсудити в компанії близько 1 мільярда рупій - це понад 13 мільйонів доларів.