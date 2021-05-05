В країні, де вакцинували більшість населення, новий спалах ковіду. Сейшели посилюють карантин

27 хвилин(и) тому

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Влада Сейшельських островів, де вакцинованими є вже понад 60% населення, запровадила додаткові карантинні обмеження. Попри вакцинацію кількість нових хворих на Covid-19 зростає.

На островах, де мешкають близько 100 тисяч людей, за три дні зареєстрували 500 нових випадків, загалом у країні наразі близько однієї тисячі хворих.

Третина з цієї тисячі активних випадків припадає на людей, які встигли отримати дві дози вакцини від Covid-19.

Усі інші - або отримали одне щеплення, або взагалі ще не вакцинувалися.

Влада вирішила на два тижні закрити всі школи та заборонити проведення спортивних заходів.

Бари, ресторани та магазини також працюватимуть з обмеженнями і закриватимуться раніше, ніж зазвичай.

"Попри всі неймовірні зусилля, яких ми докладаємо, ситуація з Covid-19 в нашій країні є критичною - з великою кількістю нових випадків за останній тиждень", - заявила міністр охорони здоров'я Пеггі Відо.

80% активних випадків зафіксовані у жителів Сейшел, інші - в іноземців.

Населення країни почали вакцинувати у січні, для цього використовували китайську вакцину Sinopharm.

За даними Bloomberg, cтаном на середину квітня на Сейшелах близько 60% вакцинованого населення щепили вакциною Sinopharm, решту - препаратом AstraZeneca.

Згідно з дослідженнями, Sinopharm має ефективність 79%. Як очікується Всесвітня організація здоров'я затвердить використання цього препарату та інших китайських вакцин цього тижня.