Petrus 2000: пляшку вина, що побувала в космосі, можуть продати за мільйон

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Christie's Images Ltd. 2021

Пляшку французького вина "Петрюс" (Petrus), яка понад рік була на Міжнародній космічній станції, виставили на продаж. Представники аукціонного дому Christie's очікують, що її ціна складе близько 1 млн доларів.

У листопаді 2019 року на МКС відправили 12 пляшок "Петрюс" урожаю 2000 року.

Вино перебувало на орбіті понад 400 днів і подолало шлях у 300 мільйонів кілометрів. У січні цього року пляшки повернулися на Землю.

На аукціоні продадуть лише одну з 12 "космічних пляшок". Ще три раніше відкрили для дегустації, а інші вісім вирішили зберегти для подальшого вивчення.

Представник аукціонного дому Christie's Тім Тіптрі розповів BBC, що в комплекті з вином також йтиме і звичайна пляшка "Петрюс" врожаю 2000 року - "аби щасливий покупець мав змогу їх порівняти".

Автор фото, Christie's Images Ltd. 2021 Підпис до фото, Для пляшки вина, що побувало на орбіті, створили спеціальний контейнер

У березні цього року схоже порівняння вже провели фахівці з Інституту вина та виноградарства при університеті Бордо.

Одним з дегустаторів була журналістка Джейн Енсон, авторка книги Inside Bordeaux.

У розмові з BBC вона описала смак "космічного вина" так: "Мені важко сказати, відрізняється воно в кращий чи гірший бік. Але він абсолютно точно інший. В ароматиці більше квіткових та копчених нот - це в принципі характерно для старіючого вина "Петрюс".

Різниця в кольорі

За словами Енсон, рішення відправити у космос саме таке вино було виправданим, оскільки воно не лише має дуже хорошу репутацію, але й може довго витримуватися.

"Існує не так багато вин, які дійсно здатні старішати упродовж 60-70 років, навіть довше. "Петрюс" - одне з таких вин", - каже журналіст.

Енсон не впевнена, що саме змінило смак вина: перебування в невагомості, шлях на орбіту чи повернення на Землю. "Але різниця була очевидною", - каже вона.

Автор фото, Reuters

На сайті компанії Space Cargo Limited також згадуються кілька інших особливостей вина, яке побувало на орбіті. Дегустатори звертали увагу на різницю в кольорі - "космічне вино" містило відтінок "червоної цегли".

Керівник Space Cargo Limited Ніколя Гом заявив, що проєкт з вивчення наслідків невагомості має допомогти розвитку "сільського господарства та харчових продуктів, які завтра будуть потрібні нам на Землі".

Кошти, отримані від продажу "космічного вина", підуть на проведення нових експериментів у космосі, розповів пан Шом у розмові з BBC.

Французьке виноробне господарство "Петрюс" виробляє близько 30 тисяч пляшок вина на рік. Це вино - одне з найдорожчих та найпрестижніших у світі.

Ціна звичайної пляшки "Петрюс" врожаю 2000 року зазвичай близько 6 тисяч доларів.