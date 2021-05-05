Petrus 2000: пляшку вина, що побувала в космосі, можуть продати за мільйон
Пляшку французького вина "Петрюс" (Petrus), яка понад рік була на Міжнародній космічній станції, виставили на продаж. Представники аукціонного дому Christie's очікують, що її ціна складе близько 1 млн доларів.
У листопаді 2019 року на МКС відправили 12 пляшок "Петрюс" урожаю 2000 року.
Вино перебувало на орбіті понад 400 днів і подолало шлях у 300 мільйонів кілометрів. У січні цього року пляшки повернулися на Землю.
На аукціоні продадуть лише одну з 12 "космічних пляшок". Ще три раніше відкрили для дегустації, а інші вісім вирішили зберегти для подальшого вивчення.
Представник аукціонного дому Christie's Тім Тіптрі розповів BBC, що в комплекті з вином також йтиме і звичайна пляшка "Петрюс" врожаю 2000 року - "аби щасливий покупець мав змогу їх порівняти".
У березні цього року схоже порівняння вже провели фахівці з Інституту вина та виноградарства при університеті Бордо.
Одним з дегустаторів була журналістка Джейн Енсон, авторка книги Inside Bordeaux.
У розмові з BBC вона описала смак "космічного вина" так: "Мені важко сказати, відрізняється воно в кращий чи гірший бік. Але він абсолютно точно інший. В ароматиці більше квіткових та копчених нот - це в принципі характерно для старіючого вина "Петрюс".
Різниця в кольорі
За словами Енсон, рішення відправити у космос саме таке вино було виправданим, оскільки воно не лише має дуже хорошу репутацію, але й може довго витримуватися.
"Існує не так багато вин, які дійсно здатні старішати упродовж 60-70 років, навіть довше. "Петрюс" - одне з таких вин", - каже журналіст.
Енсон не впевнена, що саме змінило смак вина: перебування в невагомості, шлях на орбіту чи повернення на Землю. "Але різниця була очевидною", - каже вона.
На сайті компанії Space Cargo Limited також згадуються кілька інших особливостей вина, яке побувало на орбіті. Дегустатори звертали увагу на різницю в кольорі - "космічне вино" містило відтінок "червоної цегли".
Керівник Space Cargo Limited Ніколя Гом заявив, що проєкт з вивчення наслідків невагомості має допомогти розвитку "сільського господарства та харчових продуктів, які завтра будуть потрібні нам на Землі".
Кошти, отримані від продажу "космічного вина", підуть на проведення нових експериментів у космосі, розповів пан Шом у розмові з BBC.
Французьке виноробне господарство "Петрюс" виробляє близько 30 тисяч пляшок вина на рік. Це вино - одне з найдорожчих та найпрестижніших у світі.
Ціна звичайної пляшки "Петрюс" врожаю 2000 року зазвичай близько 6 тисяч доларів.