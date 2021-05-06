HBO показав перші кадри зі зйомок приквелу "Гри престолів"

1 година тому

Автор фото, HBO

Канал HBO виклав перші фото зі зйомок нового серіалу "Дім дракона" (House of Dragon), який є приквелом "Гри престолів".

Зйомки приквелу розпочалися у квітні, а на екрани стрічка вийде, як очікують, у 2022 році.

"Дім дракона" заснований на книзі Джорджа Мартіна "Полум'я і кров" - її події розгортаються за 300 років до тих, що були описані у "Грі престолів".

Головні герої - династія Таргарієнів, пращури Дейнеріс Таргарієн, які правили Вестеросом упродовж кількох століть.

Серіал розповість про події громадянської війни, відомої як Танець драконів.

Автор фото, HBO

Автор фото, HBO

Перший сезон складатиметься з 10 серій, до його зйомок залучений сам Джордж Мартін, а також Мігель Сапочнік, режисер кількох серій "Гри престолів".

Серіал "Гра престолів" виходив на екрани з 2011 по 2019 рік - за цей час стрічка здобула величезну кількість нагород - зокрема 38 премій "Еммі" в різних номінаціях - та репутацію одного з найуспішніших серіалів усіх часів.

Відомо, що загалом за мотивами "Гри престолів" планується зняти одразу п'ять спін-оффів, проте всі вони, окрім "Дому дракона", досі перебувають у стадії розробки.