HBO показав перші кадри зі зйомок приквелу "Гри престолів"

HBO показав перші кадри зі зйомок приквели "Гри престолів"

Автор фото, HBO

Канал HBO виклав перші фото зі зйомок нового серіалу "Дім дракона" (House of Dragon), який є приквелом "Гри престолів".

Зйомки приквелу розпочалися у квітні, а на екрани стрічка вийде, як очікують, у 2022 році.

"Дім дракона" заснований на книзі Джорджа Мартіна "Полум'я і кров" - її події розгортаються за 300 років до тих, що були описані у "Грі престолів".

Головні герої - династія Таргарієнів, пращури Дейнеріс Таргарієн, які правили Вестеросом упродовж кількох століть.

Серіал розповість про події громадянської війни, відомої як Танець драконів.

Автор фото, HBO

Автор фото, HBO

Перший сезон складатиметься з 10 серій, до його зйомок залучений сам Джордж Мартін, а також Мігель Сапочнік, режисер кількох серій "Гри престолів".

Серіал "Гра престолів" виходив на екрани з 2011 по 2019 рік - за цей час стрічка здобула величезну кількість нагород - зокрема 38 премій "Еммі" в різних номінаціях - та репутацію одного з найуспішніших серіалів усіх часів.

Відомо, що загалом за мотивами "Гри престолів" планується зняти одразу п'ять спін-оффів, проте всі вони, окрім "Дому дракона", досі перебувають у стадії розробки.

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