Коли українці зможуть їздити до ЄС, смерть Наполеона і політ Шепарда. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 5 травня:

Європейський Союз планує відновити подорожі туристів з паспортами вакцинації. Що це означає для індустрії подорожей і яким чином до Європи зможуть приїхати громадяни України, яка за темпами вакцинації пасе задніх?

Чому французи досі вирішують, як їм бути з історичною спадщиною Наполеона? У Франції на офіційному рівні вшанували пам'ять Наполеона І Бонапарта на 200 роковини його смерті у вигнанні на острові Святої Єлени.

Як американський астронавт Алан Шепард побував у космосі, але свято йому зіпсував Юрій Гагарін.

Скільки відтоді сміття запустило в космос людство - і чим воно загрожує?