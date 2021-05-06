Жінка з Малі народила дев'ятьох дітей, хоча чекала на сімох. Всі живі

23 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дев'ятірню помістили в інкубатори. На фото - один з дев'ятьох новонароджених

25-річна мешканка африканського Малі успішно народила відразу дев'ятьох немовлят - на два більше, ніж очікували лікарі, які під час УЗД змогли помітити лише сімох дітей.

Народжувала Халіма Сіссе у Марокко - саме туди у спеціальну клініку її відправила влада Малі.

"Я щасливий, дуже-дуже щасливий, - зізнався в інтерв'ю BBC батько немовлят. - Моя дружина і діти [п'ятеро дівчаток і четверо хлопчиків] почувають себе відмінно".

Автор фото, EPA

Дев'ятірня - надзвичайно рідкісне явище, зазвичай пов'язане з ускладненнями, в результаті яких немовлята помирають.

Медикам відомі два таких випадки - в Австралії у 1971 році і в Малайзії в 1999 році. В обох ніхто з дітей не вижив.

У 2009 році у американки народилося вісім дітей і всі вони вижили, причому зачаті вони були за допомогою штучного запліднення.

Тому міністр охорони здоров'я Малі Фанта Сібі привітала медиків обох країн зі щасливим закінченням пологів.

Халіма Сіссе стала відомою у Малі ще під час вагітності, коли лікарі вважали, що вона очікує на сімох дітей.

Однак фахівці побоювалися за її здоров'я та шанси дітей вижити, тому влада вирішила допомогти.

Після того, як майбутня мати провела два тижні в лікарні столиці Малі Бамако, 30 березня лікарі вирішили перевести її в марокканську клініку.

Вже там, ще через п'ять тижнів, їй зробили кесарів розтин.

Чоловік Халіми, Адьюданд Кадир Арбі перебуває у Малі зі старшою дочкою, але, за його словами, він спілкується з дружиною в лікарні і не хвилюється про майбутнє сім'ї, яка несподівано стала дуже-дуже багатодітною.

"Господь послав нам цих дітей, так що йому і вирішувати, що з ними буде далі, - сказав він в інтерв'ю Африканської службі BBC. - Я абсолютно не хвилююся, адже коли Всевишній робить щось, його шляхи несповідимі" .

"Мені зателефонували всі, буквально всі! - додає він. - Влада дзвонила, щоб сказати, як вони за нас раді, і я їм подякував. Навіть президент мені дзвонив".

Очікується, що мати з дев'ятьма новонародженими зможе повернутися додому вже за кілька тижнів.