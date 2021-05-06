Британія направляє флот до острова Джерсі на захист від французької блокади

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Корабель HMS Severn, який підійшов до острова Джерсі, озброєний кулеметами та зеніткою, раніше він спостерігав за російськими суднами

Британія направила до острова Джерсі у протоці Ла-Манш свій військовий корабель HMS Severn через суперечку з Францією щодо прав на вилов риби та можливу блокаду острова французькими рибалками.

Суперечка виникла через нові ліцензії на вилов риби, які влада острова запроваджує в цій акваторії після виходу Британії з Євросоюзу.

Джерсі - один з Нормандських островів площею 118 кв. км неподалік узбережжя Нормандії. Формально він не входить до складу Великої Британії, але тут діє британська юрисдикція ("коронне володіння").

Водночас Франція забезпечує майже всі потреба Джерсі в електриці й зараз погрожує відключити острів від електропостачання.

Французькі рибалки вважають введення нових ліцензій на вилов риби біля Джерсі через брекзит несправедливим й погрожують заблокувати Сент-Гелієр ключовий порт на острові.

Британська влада вирішила надіслати у цей район сторожовий корабель HMS Severn, щоб "спостерігати за ситуацією".

Як пише оглядач BBC Джордж Боуден, раніше "Северн" стежив за російськими військовими кораблями, які проходили біля британського узбережжя.

У четвер зранку він підійшов до Джерсі.

HMS Severn - це, за патрульне судно річкового класу, озброєне кулеметами та 20-мм зенітною гарматою "Ерлікон".

Також у британському міністерстві оборони анонсували, що до "Северна" незабаром приєднається ще один військовий корабель схожого класу HMS Tamar.

Автор фото, Getty Images

Напередодні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон висловив "непохитну підтримку" Джерсі, розташованого за 22 км від Франції.

Він додав, що "будь-яка блокада" французькими човнами буде "абсолютно невиправданою".

Водночас у розмові з владою острова Борис Джонсон наголосив на "нагальній потребі знизити напругу" у відносинах між Джерсі та Францією.

Міністр закордонних справ Джерсі Ієн Горст у розмові з BBC відзначив, що на острові дуже серйозно ставляться до можливої блокади острова французами, але сподіваються на дипломатичне вирішення.

А голова рибальської галузі Нормандії Дімітрі Рогофф запевнив, що французькі рибалки насправді не будуть блокувати порт й увечері повернуться до Франції, передає AFP.

Водночас вони планують провести мирний протест.

Французів не влаштовують нові правила щодо видачі ліцензій на рибальство у водах біля Джерсі, які запроваджує влада острова після того, як Велика Британія домовилася з ЄС щодо економічних правил після брекзиту.

Тепер Джерсі вимагає від французьких рибалок показувати історію свого промислу у водах біля острова, а також виконати ряд додаткових вимог - без цього їм відмовляються видавати ліцензію.

У Франції ж кажуть, що "нові технічні вимоги" для риболовлі у цьому регіоні не були узгоджені Британією з Євросоюзом, що робить їх недійсними.

Влада Джерсі видала ліцензії 41 французькому судну, але французи протестують проти нових вимог до цього списку човнів.

Острів Джерсі отримує 95% електрики з Франції через підводні кабелі.

Французька міністр моря Аннік Жирарден у вівторок заявила у парламенті Франції, що нові правила для рибалок неприйнятні, а тому країна "готова вжити заходи у відповідь", маючи на увазі можливе відключення електрики.

"Шкода, що до цього дійшло, але ми це зробимо, якщо буде потрібно", - попередила французька політик.

Політична кореспондентка BBC Джесіка Паркер відзначає, що ця ситуація з ліцензіями назрівала вже кілька місяців, а заяви британської влади виглядають дивно на тлі того, що вона посилає два військові кораблі до острова.

"Уряд наполягає, що це запобіжний захід. Але все одно це створює всі умови для потенційно драматичного дня у водах навколо Нормандських островів", - прогнозує вона.

"Також це цілком справжня демонстрація того, як виписані місяці тому домовленості щодо пост-брекзиту все ще відпрацьовуються на практиці", - резюмує оглядачка.