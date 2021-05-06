Принца Ліхтенштейну звинуватили у тому, що він вбив найбільшого ведмедя Європи

1 година тому

Автор фото, AGENT GREEN Підпис до фото, Тварина на кличку Артур вважалася найбільшим ведмедем у Румунії і цілком ймовірно - в усьому Євросоюзі

Екоактивісти підозрюють принца Ліхтенштейну в тому, що на полюванні в Румунії у березні він застрелив найбільшого відомого ведмедя на території ЄС.

Вони вважають, що принц Емануель фон унд цу Ліхтенштейн отримав дозвіл на відстріл ведмедиці, яка завдавала збитків кільком фермам у селі Ойдула.

Але застрелив він не ведмедицю, а 17-річного бурого ведмедя на кличку Артур, що жив далі від людей.

Активісти підозрюють, що мисливець зробив це навмисне - через високу вартість саме цього ведмедя як трофея.

Сам принц, який живе в Австрії, поки що не відреагував на такі закиди, BBC намагається зв'язатися з ним.

В офісі наслідного принца відповіли AFP, що не знають про деталі цієї "приватної та особистої справи".

Але там запевнили, що князівська родина дбає про природу та сталий розвиток.

Румунська природоохоронна служба почала розслідувати обставини смерті ведмедя.

Там намагаються встановити, чому застрелили самця, а не самицю, й серед підозр - браконьєрство.

Автор фото, AGENT GREEN Підпис до фото, Ведмедя вбили у березні, але це не вирішило проблему збитків від ведмедиць, на яких скаржилися фермери

Екологи відзначають, що Артур був альфа-самцем, значно більшим за самиць. Вони вважають, що користуючись нагодою, його навмисне застрелили, бо за шкалою трофеїв таку тварину оцінювали у майже 592 бали з 600 можливих.

Анн-Катрін Фройде з австрійської екоорганізації VGT пояснює, що вполювати такий трофей, як Артур, означає побити всі мисливські рекорди: "Це справді великий трофей - дістати таку культову тварину. Це як гарне вино".

Наразі немає підтвердження того, що принц справді отримав дозвіл на полювання.

Але екологічна група Agent Green опублікувала документ, який, ймовірно, є офіційним дозволом для мисливської асоціації повіту Ковасна, що давав право полювати принцу протягом кількох днів у березні. Там же є ді еталі щодо ведмедя біля села Ойдула.

Бурий ведмідь перебуває під захистом у Євросоюзі, й з 2016 року в Румунії заборонили полювання заради трофеїв.

Однак полювати дозволено на "проблемних" ведмедів, які завдають збитків людям.

За даними екоактивістів, місцевий фермер з Ойдули скаржився на трьох ведмедиць та їхніх ведмежат.

Але вбивство ведмедя у березні не вирішило цієї проблеми.

Габрієль Паун з Agent Green попереджає, що вбивство великих ведмедів, таких як Артур, загрожує всій популяції інбридингом, коли схрещуються близькі родичі й виникають спадкові хвороби.

Міністр Румунії з питань довкілля Танчос Барна підтвердив, що дозвіл на відстріл тварини, яка завдавала шкоди, справді видавали, але не уточнив, кому саме.