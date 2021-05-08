Муженко: загострення з Росією можливе напередодні Дня Незалежності
Генерал армії Віктор Муженко майже п'ять років очолював Генштаб України, керував армією під час активних бойових дій на Донбасі в 2014-2015 роках.
У розмові з BBC News Україна він розповів про те, як оцінює накопичення російських військ біля українських кордонів та коли може статися наступна ескалація.
Віктор Муженко пригадав успіхи і невдачі АТО й розповів про розслідування щодо Іловайська.
Ви також можете почитати текстову версію інтерв'ю: "Муженко: загострення з Росією буде перед 30-річчям незалежності".
З паном Муженком спілкувався В'ячеслав Шрамович.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.