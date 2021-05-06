Зеленський і "Слуга народу" знову виграли б вибори - рейтинг

1 година тому

Автор фото, "ЄС" / ОП / ОПЗЖ Підпис до фото, У другому турі Зеленський перемагає і Порошенка, і Бойка

Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентських рейтингах - за нього у першому турі готові проголосувати 28% українців, які визначилися і планують йти на вибори.

Крім того, у другому турі він перемагає і Петра Порошенка, і Юрія Бойка.

Про це свідчить свіже опитування Центру Разумкова проведене у другій половині квітня.

Відповідно до нього, рейтинги кандидатів у президенти у першому турі виглядають так (відсоток тих, хто визначився і піде на вибори):

Володимир Зеленський - 28%

Петро Порошенко - 18%

Юрій Бойко - 14,5%

Юлія Тимошенко - 10,5%

Ігор Смешко - 6%

Володимир Гройсман - 3%

Олег Ляшко - 3%

Дмитро Разумков - 2%

Анатолій Гриценко - 2%

Руслан Кошулинський - 2%

Віталій Кличко - 1%

Олександр Вілкул - 1%

У порівнянні з березневим опитуванням Центру Разумкова, рейтинг Володимира Зеленського зріс на 1%, але це зростання - в межах теоретичної похибки.

Аналогічне невелика зростання рейтингу Зеленського в межах похибки показує і нещодавнє опитування КМІСу - за ним за нього готові проголосувати 31% українців, які визначилися.

Також, за даними Центру Разумкова, якщо Володимир Зеленський виходить до другого туру з Петро Порошенком, то він перемагає з результатом 60,5% проти 39,5% у Порошенка.

Водночас якщо порівнювати ці дані з реальним результатом Зеленського і Порошенка у другому турі в 2019 році, то нинішній президент втратив більше десяти відсотків, тоді як його попередник, навпаки, наростив підтримку (тоді за Зеленського проголосували 73% українців, за Порошенка - 24%).

Якщо Володимир Зеленський зараз виходить у другий тур з Юрієм Бойком, то він фактично повторює свій результат другого туру 2019 року - за таких умов за нього проголосували б 71% українців, а за Бойка - 29%.

Партії

Автор фото, "Слуга народу" Підпис до фото, Попри пов'язані з партією скандали, "Слуга народу" продовжує лідирувати

Серед партій продовжує лідирувати пропрезидентська сила "Слуга народу", а до парламенту проходити п'ять політсил.

Серед тих, хто визначився і прийде на парламентські вибори, голоси розділилися б так:

"Слуга народу" - 28,2%

"Європейська Солідарність" - 18,3%

ОПЗЖ - 15%

Батьківщина - 10,8%

"Сила і Честь" - 6,4%.

Решта партій не долають прохідний бар'єр.

Найближче до нього "Українська стратегія Гройсмана" (3%), "Голос" (2,7%), Радикальна партія (2,5%) і "Свобода" (2,3%).

Крім того, більшість українців вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку - 61%. Ще 23,6% оцінюють рух країни як правильний, а 15,4% не можуть відповісти.

Своє опитування Центр Разумкова провів з 22 по 29 квітня - опитано "обличчям до обличчя" 2021 українців у всіх регіонах, крім Криму та непідконтрольних районів Донбасу.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.