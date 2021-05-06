Peloton відкликала свої бігові доріжки після смерті дитини

1 година тому

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Американська компанія Peloton, яка випускає тренажери, оголосила про відкликання бігових доріжок Tread і Tread+ з міркувань безпеки.

Про це йдеться у спільній заяві компанії та Комісії з безпеки споживчих товарів США.

У зверненні людей, які придбали бігові доріжки Peloton, просять припинити їх використовувати і зв'язатися з представниками компанії, щоб отримати за них компенсацію.

Загалом йдеться про понад 125 тисяч відкликаних тренажерів Tread і Tread+.

Окрім того, Peloton також припинить продаж нових бігових доріжок.

Це повідомлення з'явилося після того, як внаслідок нещасного випадку на біговій доріжці загинула шестирічна дитина, яку затягло під задню частину тренажера. Інцидент стався у березні цього року.

Ще понад 70 людей останнім часом отримали травми, користуючись тренажерами Peloton, - клієнти жалілися компанії на отримані перелами, синці та порізи.

Керівник Peloton Джон Фоулі сказав, що компанія зробила помилку, не відкликавши тренажери раніше.

У березні - після звістки про смерть дитини - Peloton порадила батькам не допускати дітей до тренажерів.

Тоді Джон Фоулі назвав це "трагічним нещасним випадком" - одним із "невеликої кількості інцидентів", коли діти отримували травми на тренажерах фірми.

"Я хочу пояснити, що Peloton припустилася помилки в нашій початковій відповіді [...] Прошу за це вибачення", - сказав пан Фоулі.

У рішенні Комісії з безпеки споживчих товарів США йдеться також, що небезпеку становлять і дисплеї, встановлені на бігових доріжках, - вони можуть відвалитися.

Виробник тепер має компенсувати покупцям повну вартість придбаних ними тренажерів.

Бігова доріжка Peloton Tread+ надійшла у продаж на початку року - її вартість 4 295 доларів. Модель Tread коштувала 2 495 доларів.