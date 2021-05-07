Помстилися за образу дитини. У Києві підпалили чоловіка, він помер від опіків
Ввечері у четвер у Києві двоє молодиків облили чоловіка займистою речовиною та підпалили.
Як повідомили у столичній поліції, постраждалий отримав опіки 80% тіла - попри те, що його госпіталізували до лікарні, врятувати його медики не змогли.
Інцидент стався на проспекті Георгія Гонгадзе, що у Подільському районі.
Зловмисник, розповідають правоохоронці, вирішив "поквитатися" з потерпілим через те, що той образив його малолітнього сина. До злочину нападник залучив свого знайомого.
"До 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
За його словами, затримати нападників вдалося вже упродовж двох годин.
Ними виявилися мешканці Києва, 1997 і 2002 років народження. Раніше до кримінальної відповідальності їх не притягали.
Щодо обох затриманих відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою та з особливою жорстокістю.
Вона передбачає можливість довічного тюремного ув'язнення.
Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозру для обох затриманих.