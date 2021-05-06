Зеленський, Блінкен і морський скандал між Францією та Британією. Теленовини ВВС 06.05.21

1 година тому

У випуску 6 травня:

Росія не єдина загроза для України - є ще корупція та олігархи. Держсекретар США приїхав до Києва і закликав до реформ.

Яку політику щодо Росії вестиме адміністрація Байдена - інтерв'ю ВВС.

Переповнені лікарні і брак кисню: Індія не може впоратись із спалахом ковіду.

Франція погрожувала відрізати світло, Британія відправила війьскові кораблі: все через протест рибалок біля острова Джерсі у Ла-Манші.

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