Зеленський, Блінкен і морський скандал між Францією та Британією. Теленовини ВВС 06.05.21
У випуску 6 травня:
- Росія не єдина загроза для України - є ще корупція та олігархи. Держсекретар США приїхав до Києва і закликав до реформ.
- Яку політику щодо Росії вестиме адміністрація Байдена - інтерв'ю ВВС.
- Переповнені лікарні і брак кисню: Індія не може впоратись із спалахом ковіду.
- Франція погрожувала відрізати світло, Британія відправила війьскові кораблі: все через протест рибалок біля острова Джерсі у Ла-Манші.
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