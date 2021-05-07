Facebook видалив сотню акаунтів, пов'язаних зі "Слугою народу"

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Facebook видалив понад сотню акаунтів та кілька десятків сторінок, пов'язаних з пропрезидентською партією "Слуга народу", повідомила сама соцмережа.

"Ми видалили 105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та п'ять облікових записів Instagram, які виникли в Україні та зосереджувались на місцевій аудиторії. Ми почали вивчати їхню діяльність після ознайомлення зі звітом видання "Букви". Наше розслідування виявило зв'язки з особами, пов'язаними зі "Слугою Народу", політичною партією в Україні", - повідомили в компанії.

У лютому видання "Букви" опублікувало розслідування, у якому йшлося про те, що на президента Володимира Зеленського "працює" 20 публічних сторінок політичної тематики та понад 100 фейкових акаунтів.

Що робили видалені акаунти

Причиною для видалення конкретних сторінок та акаунтів Facebook називає "скоординовану неавтентичну поведінку". Це поняття у Facebook пояснюють як узгоджені дії для маніпуляції громадським обговоренням.

Соцмережа видаляє як фейкові, так і справжні облікові записи, сторінки та групи, які беруть у цьому безпосередню участь.

На одну або кілька із заблокованих сторінок підписалося близько 23 тисяч користувачів, а ще 1,5 тисячі стежили за одним чи кількома Instagram-акаунтами.

Усього на їх рекламу у фейсбуку ті інстаграмі витратили близько 210 тисяч доларів.

На сторінках, які видалив Facebook, часто публікували як новини з офіційних джерел, так і розповсюджували власний контент.

Мережа публікувала дописи українською та російською мовами про політику, корупцію, сатиричну інформацію про COVID-19, слова на підтримку "Слуги Народу" й чинної української влади.

Також з цих сторінок і акаунтів лунала критика опозиційних партій та політиків, зокрема експрезидента України Петра Порошенка та мера Києва Віталія Кличка.

Facebook навів приклад контенту, опублікованого на деяких із цих сторінок і облікових записів.

Зокрема, на одному зі скріншотів зображена сторінка із назвою "Про головне". У дописі поширено новину з сайту партії "Слуга народу" з коментарем голови парламентського підкомітету з питань вищої освіти Юлії Грішиної про реформування освіти.

Автор фото, Facebook

В іншому прикладі наведено мем зі сторінки "Політична божевільня", де зображено президента Зеленського, який начебто викидає сміття. Йдеться про рішення президента з блокування трьох телеканалів, які пов'язують з політиком-мільйонером Віктором Медведчуком, близьким до Кремля.

Автор фото, Facebook

На сторінці "Геть політику", яку Facebook також заблокував, була опублікована картинка з Петром Порошенком, який із сачком в руках женеться за котом Томом з мультика "Том і Джері", вигукуючи: "Томас". Йдеться про отримання томосу про автокефалію Української православної церкви.

Автор фото, Facebook

Кого ще заблокував Facebook

У Facebook також повідомили, що видалили 477 акаунтів Facebook, 363 сторінки, 35 груп та 29 екаунтів Instagram, які були створені в Україні та спрямовані на місцеву аудиторію.

"На основі повідомлення ФБР, ми почали вивчати і розкривати цю орієнтовану на Україну діяльність, яку ми приписували юридичним і фізичним особам, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США - Андрію Деркачу, Петру Журавлю і пов'язаному з ним новинному ресурсу Begemot", - зазначили в Facebook.

Також соцмережа виявила діяльність політичних консультантів колишнього прем'єр-міністра України Владимира Гройсмана та голови депутатської групи "Довіра" Олега Кулинича.

Автор фото, Facebook

Facebook вважає, що ці люди копіювали контент з інших сайтів і таким чином створювали мережу, у якій просували інформацію, вигідну окремим політикам і політичним групам.

На просування мережі витратили майже пів мільйона доларів - $496 тисяч.

Вибіркове блокування?

У січні Facebook заблокував десятки груп та сторінок, пов'язаних з партією "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Усього видалили 27 облікових записів, 37 сторінок, 21 групу та 13 облікових записів в Instagram. У Facebook зазначили, що ця мережа перебувала у початковій стадії створення.

Також у грудні заблоковані акаунти, пов'язані з ліворадикальним об'єднанням "Боротьба" та громадською організацією "Антикорупційний блокпост".

Експерт з онлайн-комунікацій, керуючий партнер групи PlusOne Максим Саваневський тоді в коментарі BBC News Україна зазначив, що підхід Facebook до блокувань та видалення акаунтів в Україні залишається вибірковим.

"Якщо Facebook вважає, що це проблема, то і мають страждати різні політичні сили, в тому числі ОПЗЖ, "Слуга народу" тощо. Оскільки цього не відбувається, це означає, що є якийсь вибірковий підхід. В нас взагалі ніяк не страждають політичні сили, які є при владі", - каже Саваневський.