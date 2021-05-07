Чорнобильську горілку конфіскували правоохоронці

Вікторія Джилл

Науковий кореспондент BBC News

12 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Територія площею 4 тис. кв. км навколо ЧАЕС стала зоною відчуження після аварії 1986 року

Українські правоохоронці конфіскували партію горілки "Атомік", виготовленої з продуктів, вирощених у Чорнобильський зоні.

Виробник - "Чорнобильська спиртова компанія" - повідомив, що 19 березня вилучили півтори тисячі пляшок "Атомік". Їх доставили до прокуратури Києва.

Правоохоронці вилучили партію з вантажівки на спиртозаводі у Карпатах.

Напій, зазначають його виробники, є першим споживчим продуктом із Чорнобиля після катастрофи на ЧАЕС 1986 року.

Автор фото, The Chernobyl Spirit Company

Наразі вони очікують результатів розслідування українських силовиків, але заявляють, що причина конфіскації - невідома, партію збиралися відправити до Великої Британії.

"Схоже, нас звинувачують у використанні підроблених акцизних марок", - пояснює професор Джим Сміт. Після багаторічного вивчення зони відчуження, вчений разом з українськими колегами заснував компанію "Чорнобильський спирт".

"Але це не має сенсу, тому що пляшки призначені для британського ринку і маркуються діючими акцизними марками Великої Британії".

Підприємством, яке виробляє "Атомік", керують вчені. Вони працюють у Чорнобильській зоні, на якій після аварії 1986 року сільське господарство заборонене.

Дослідники вирощують експериментальні культури, намагаючись з'ясувати, чи можна з чорнобильських продуктів виготовити безпечні для споживання товари.

Коли ми скуштували перший горілчаний мартіні "Атомік" у 2019 році, пояснює професор Сміт, він виявився "не більш радіоактивним, ніж будь-яка інша горілка".

Підпис до фото, Команда британських і українських вирощує сільськогосподарські культури в зоні відчуження, щоби з'ясувати, чи безпечні вони для споживання

Тепер вони розробили новий рецепт горілки з яблук, які збирають біля села Народичі поруч із зоною відчуження. Сільське господарство в цьому районі все ще дуже обмежене.

Компанія планує пустити частину прибутку на допомогу українцям, зокрема мешканцям Народичів, які постраждали від економічного впливу ядерної катастрофи.

BBC News звернулася за роз'ясненням до прокуратури Києва, але на момент написання статті відповіді не отримала.

Підпис до фото, Народичі - село біля зони відчуження

Доктор Геннадій Лаптєв, один із співвласників компанії та чорнобильський "ліквідатор", який працював там у перші тижні після аварії, зазначив: "Ми сподіваємось, що питання буде вирішене і ми зможемо продовжувати роботу, намагаючись допомогти людям, які постраждали від аварії на ЧАЕС".

Автор фото, BBC News Підпис до фото, Геннадій Лаптєв (праворуч) - ліквідатор і співзасновником компанії "Чорнобильський спирт"