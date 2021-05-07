День перемоги чи День пам'яті. Українці сказали, що відзначають

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Україна має відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня вважає 41% українців. Такі результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" спільно з центром Разумкова.

Ще 31% вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня, йдеться в результатах опитування. Близько 9% підтримують ідею відзначати лише День пам'яті та примирення 8 травня.

Ще 10% респондентів байдуже.

День пам'яті та примирення відзначають в Україні з 8 травня 2015 року. Ця дата зав'язана не на радянському святі, а на європейській традиції відзначати закінчення Другої світової війни.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Новим символом 8 та 9 травня став червоний мак. У 2015 році вінок з маків одягли на "Батьківщину-матір" у Києві

Відзначення лише 8 травня найбільше підтримують у західному регіоні (22%). На Сході та Півдні більше тих, хто вважає, що відзначати треба лише 9 травня (42% та 48% відповідно).

В опитуванні сказано, що ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп і серед електоратів усіх партій. Проти виступають лише люди, старші 60 років, а також прихильники ОПЗЖ.

Про перемогу і георгіївську стрічку

25% українців вважають, що 9 травня відзначають перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. 37% називають цей день відзначенням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

При цьому 25% не згодні з жодним з наведених формулювань.

Радянська інтерпретація досі поширена у Центральному, Південному та Східному регіонах.

Також більшість опитаних українців підтримує рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки - 43%. За це рішення виборці усіх партій, окрім ОПЗЖ.

Проти такої заборони висловилися 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, а 13% не визначилися зі своїм ставленням.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Активісти підпалюють георгієвську стрічку у Києві

Переважна більшість українців також вважає діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України.

Так висловилися 62%. З цим погоджується більшість мешканців у всіх регіонах.

Переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів Сходу, а в інших регіонах - ще менше.

Опитування провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня в усіх регіонах України крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.