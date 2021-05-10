Кайдаші, суржик, Тарантіно і Погані дороги. Інтерв’ю з Наталею Ворожбит

12 хвилин(и) тому

Режисерка Наталя Ворожбит примусила українців сміятися і плакати завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша". 20 травня в український прокат виходить її новий фільм "Погані дороги" про війну на Донбасі. Він вже привіз нагороду з Венеційського кінофестивалю.

Про інший погляд на війну, про те, чи буде продовження Кайдашів, про гострих на язик українців, приказки про сраку, а ще про те, коли Київ отримає свій серіал "Сексі і місто", дивіться в інтерв'ю Наталі Ворожбит для BBC News Україна.