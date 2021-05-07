Кривава бійня в Ріо-де-Жанейро. Поліцію звинувачують у страті підозрюваних

41 хвилин(и) тому

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Управління ООН з прав людини розкритикувало дії бразильських правоохоронців під час нещодавньої операції проти підозрюваних у торгівлі наркотиками, яка завершилася кривавою бійнею та загибеллю 25 людей.

Поліцейських звинувачують у перевищенні повноважень та страті підозрюваних, які нібито готові були здатися. Також місцеві мешканці заявляють, що правоохоронці вдиралися в їхні будинки без ордеру.

У самій поліції будь-які звинувачення відкидають - кажуть, діяли в рамках закону та задля самооборони.

Рейд силовиків проти торговців наркотиків у Ріо-де-Жанейро закінчився масштабною перестрілкою, внаслідок якої загинули принаймні 25 людей, в тому числі один працівник поліції.

Це найкривавіша антинаркотична операція в історії міста: "За кількістю жертв вона перевищила рейд 2007 року в фавелі Комплексу-ду-Алеман, коли були вбиті 19 людей. Щоправда, тоді обійшлося без втрат з нашого боку", - заявив начальник поліції Ріо-де-Жанейро Рональду Олівейра.

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Стрілянина розпочалася 6 травня у нетрях району Жакарезінью. Правоохоронці розпочали операцію після повідомлень про те, що банди наркоторговців у цій фавелі залучають у свої ряди дітей.

Окрім того, банди, які були мішенню рейду, підозрюють в убивствах, пограбуваннях та викраденнях людей.

Серед поранених є двоє пасажирів поїзда наземного метро, який випадково потрапив під кулі. Їх поранило уламками скла.

Міська поліція підтвердила загибель одного правоохоронця - йому поцілили в голову, ще двоє поліцейських отримали поранення.

Ріо-де-Жанейро - одне з найбільш криміногенних місць у Бразилії.

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Кілька частин міста контролюють злочинці, зокрема банди, які пов'язують з могутніми наркокартелями.

З кадрів телевізійних репортажів видно, що силовики заїхали в фавелу на броньованих автівках, після чого підозрювані стали тікати від них по дахах. Їх переслідували гелікоптери, а мешканці, почувши перші постріли, стали тікати по своїх домівках.

Один із жителів району виклав у соцмережах фотографію залитої кров'ю підлоги у своєму будинку і написав, що там загинули двоє злочинців, які тікали від поліції. Він розповів, що його родина намагатиметься якнайшвидше з'їхати з цього району.

Інші жителі району кажуть, що поліцейські відібрали в них телефони та звинуватили їх у тому, що вони нібито намагалися попередити бандитів про рейд.

Також під час рейду мешканці Жакарезінью викладали відео перестрілок і розповідали, що поліція вривається в їхні домівки і застосовує надмірну силу.

"Є хлопці, яких загнали в глухий кут, і вони хочуть здатися, але поліція хоче їх вбити. Вони навіть вбили кількох на наших очах", - розповів один з жителів району.

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Правозахисні групи, зокрема організація Amnesty Interantional, заявили, що також мають свідчення надмірної жорстокості правоохоронців, коли ті вбивали підозрюваних навіть у ситуаціях, коли вони вже не становили жодної загрози.

Управління ООН з прав людини також закликало бразильську владу провести незалежне розслідування щодо проведеної операції. Рейд там охарактеризували як продовження "тенденції непотрібних та непропорційних поліцейських операцій".

"Це жорстокість і варварство, - заявив місцевий юрист Джоел Луїс Коста. - 25 чи більше людей вбили. Це дозволило покласти край незаконному обігу наркотиків?"

Натомість заступник начальника поліції Ріо Родріго Олівейра відкинув усі звинувачення на адресу правоохоронців, заявивши, що вони діяли в рамках закону.

"Єдиною стратою була смерть офіцера поліції", - сказав він.

Бразильську поліцію часто звинувачують у надмірному застосуванні сили під час операцій у містах. Минулого року суд заборонив усі операції в фавелах, окрім найнеобхідніших.

Соціолог Ігнасіо Кану з Лабораторії аналізу насильства Державного університету Ріо вважає, що в поліції не було достатніх підстав для рейду.

"Стверджувати, що наркоторговці залучають дітей - це просто якесь знущання. Всі й так знають, що на ці банди працюють діти. Називати це причиною масштабного рейду - просто смішно", - переконаний експерт.