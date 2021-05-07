Арчі Віндзору два роки. Гаррі та Меган поділилися його фото

1 година тому

Автор фото, Duke and Duchess of Sussex

Герцог і герцогиня Сассекські оприлюднили фотографію свого сина Арчі з нагоди його другого дня народження.

На знімку, стилізованому під старе фото, хлопчик стоїть спиною до камери й тримає в руках зв'язку повітряних кульок.

Фото з'явилося на сторінці благодійного фонду Сассексів Archwell. Одночасно вони запустили кампанію зі збору коштів на вакцинацію від Covid-19 у бідних країнах, приурочену до дня народження Арчі.

"Ми не зможемо по-справжньому подолати пандемію, поки у всіх не буде рівного доступу до вакцини. Це найкращий спосіб відсвяткувати день народження нашого сина. Якщо ми проявимо співчуття до знайомих та незнайомих, то зможемо багато що змінити", - йдеться в заяві пари на сайті Archwell.

Королева Єлизавета II, принц Чарльз та Камілла, а також герцог та герцогиня Кембридзькі привітали Арчі з днем народження на своїх офіційних акаунтах.

"Вітаю Арчі Маунтбеттена-Віндзора з другим днем народження", - такий пост від королеви з'явився на офіційній сторінці королівської родини у твіттері поряд зі знімком Гаррі, Меган і Арчі, зробленим незабаром після його народження.

Принц Гаррі з родиною мешкає у Каліфорнії після того, як пара вирішила скласти з себе королівські обов'язки.

Відносини Гаррі з рідними у Британії увесь цей час складаються непросто.

Вперше після тривалої перерви він бачився з ними 17 квітня - на похороні свого діда, принца Філіпа.