7 років у російській тюрмі. В Україну повернувся Олексій Чирній, звинувачений РФ у тероризмі

Світлана Дорош

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Людмила Денісова / Facebook

Із російської в'язниці вийшов на свободу Олексій Чирній - четвертий із засуджених у справі "кримських терористів".

За цією справою у 2014-2015 роках були засуджені, окрім нього, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Геннадій Афанасьєв.

Олексій Чирній відсидів сім років різних тюрмах Росії. Звільнили його із в'язниці у Батайську Ростовської області.

Як повідомила ВВС News Україна мама Олексія, Ганна Чирній, 7 травня вона та чоловік побачили сина у Батайську, куди спеціально приїхали за ним. Але їхня зустріч була короткою, оскільки Олексія посадили в авто і повезли на контрольно-пропускний пункт на україно-російському кордоні.

"Нам не дали ані хвилинки поговорити з ним. Я обійняла, батько обійняв і тут же його посадили в машину і повезли на кордон", - розповіла Ганна Чирній.

На українській території Олексія зустріли представники товариства "Меморіал".

Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, Олексій Чирній вже на українській території, у пункті пропуску "Мілове" Луганської області.

Справа про тероризм

У травні 2014 року російські спецслужби повідомили про затримання на території Криму "членів диверсійно-терористичної групи "Правого сектора" - Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка, які нібито підозрювалися в підготовці диверсійно-терористичних актів у низці міст півострова.

За інформацією спецслужб РФ, затримані готувалися "у складі терористичного угруповання до скоєння вибухів в ніч на 9 травня 2014 року саморобних вибухових пристроїв біля меморіалу "Вічного вогню" та пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також підпалів офісів громадської організації "Російська громада Криму" та представництва партії "Єдина Росія" в Сімферополі 14 і 18 квітня 2014 року".

Усіх чотирьох суди у Росії засудили до різних термінів ув'язнення.

Найбільший термін отримав Олег Сенцов у серпні 2015 року - 20 років тюрми суворого режиму.

Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній були засуджені раніше, у квітні 2015-го.

За інформацією російських правоохоронних органів, під час слідства вони визнали свою провину і обмовили Олега Сенцова, проте не погоджувалися із кваліфікацією скоєного як "тероризм".

Сенцов і Кольченко своєї провини не визнавали впродовж усіх судових засідань і аж до вироку.

Згодом з'ясувалося, що покази проти себе та інших підозрюваних Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній давали під тиском тортур. Про це, зокрема, неодноразово розповідав Геннадій Афансьєв, а також заявляв адвокат Ілля Новіков.

У березні 2016 року Геннадія Афанасьєва, якого засудили до семи років тюрми, повернули за обміном. А у вересні 2019 року - також за обміном - до України повернулися Олег Сенцов і Олександр Кольченко.

Україна включала Олексія Чирнія до списків на обмін, але безрезультатно.

Хто він

Олексій Чирній - історик, до арешту він жив у Сімферополі і викладав історію в одному з кримських вишів.

Він захоплювався історичною реконструкцією і брав участь у фестивалях.

Як і Олегу Сенцову, Олексію Чирнію нав'язали російський паспорт і судили як громадянина РФ.

Сам він постійно наполягав, що є громадянином України.