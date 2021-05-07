7 років у російській тюрмі. В Україну повернувся Олексій Чирній, звинувачений РФ у тероризмі
- Світлана Дорош
- BBC News Україна
Із російської в'язниці вийшов на свободу Олексій Чирній - четвертий із засуджених у справі "кримських терористів".
За цією справою у 2014-2015 роках були засуджені, окрім нього, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Геннадій Афанасьєв.
Олексій Чирній відсидів сім років різних тюрмах Росії. Звільнили його із в'язниці у Батайську Ростовської області.
Як повідомила ВВС News Україна мама Олексія, Ганна Чирній, 7 травня вона та чоловік побачили сина у Батайську, куди спеціально приїхали за ним. Але їхня зустріч була короткою, оскільки Олексія посадили в авто і повезли на контрольно-пропускний пункт на україно-російському кордоні.
"Нам не дали ані хвилинки поговорити з ним. Я обійняла, батько обійняв і тут же його посадили в машину і повезли на кордон", - розповіла Ганна Чирній.
На українській території Олексія зустріли представники товариства "Меморіал".
Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, Олексій Чирній вже на українській території, у пункті пропуску "Мілове" Луганської області.
Справа про тероризм
У травні 2014 року російські спецслужби повідомили про затримання на території Криму "членів диверсійно-терористичної групи "Правого сектора" - Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка, які нібито підозрювалися в підготовці диверсійно-терористичних актів у низці міст півострова.
За інформацією спецслужб РФ, затримані готувалися "у складі терористичного угруповання до скоєння вибухів в ніч на 9 травня 2014 року саморобних вибухових пристроїв біля меморіалу "Вічного вогню" та пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також підпалів офісів громадської організації "Російська громада Криму" та представництва партії "Єдина Росія" в Сімферополі 14 і 18 квітня 2014 року".
Усіх чотирьох суди у Росії засудили до різних термінів ув'язнення.
Найбільший термін отримав Олег Сенцов у серпні 2015 року - 20 років тюрми суворого режиму.
Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній були засуджені раніше, у квітні 2015-го.
За інформацією російських правоохоронних органів, під час слідства вони визнали свою провину і обмовили Олега Сенцова, проте не погоджувалися із кваліфікацією скоєного як "тероризм".
Сенцов і Кольченко своєї провини не визнавали впродовж усіх судових засідань і аж до вироку.
Згодом з'ясувалося, що покази проти себе та інших підозрюваних Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній давали під тиском тортур. Про це, зокрема, неодноразово розповідав Геннадій Афансьєв, а також заявляв адвокат Ілля Новіков.
У березні 2016 року Геннадія Афанасьєва, якого засудили до семи років тюрми, повернули за обміном. А у вересні 2019 року - також за обміном - до України повернулися Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
Україна включала Олексія Чирнія до списків на обмін, але безрезультатно.
Хто він
Олексій Чирній - історик, до арешту він жив у Сімферополі і викладав історію в одному з кримських вишів.
Він захоплювався історичною реконструкцією і брав участь у фестивалях.
Як і Олегу Сенцову, Олексію Чирнію нав'язали російський паспорт і судили як громадянина РФ.
Сам він постійно наполягав, що є громадянином України.
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