TripAdvisor вибачився за образливий відгук про Аушвіц
Онлайн-платформа TripAdvisor вибачилася за те, що спершу відмовилася видалити образливий відгук про музей Аушвіц у Польщі.
В компанії повідомили, що тепер видалили відгук, назвавши попереднє рішення помилкою.
Представники музею пожалілися TripAdvisor на рецензію, в якій один із користувачів пожартував про те, що проніс немовля в газові камери концтабору.
У повідомленні відвідини Аушвіцу також описувалися як "розвага для всієї родини".
Адміністрація музею каже, що коли вперше зв'язалася з TripAdvisor, то їм відповіли, що публікація не суперечить правилам сайту.
В часи Другої світової війни в нацистському концтаборі Аушвіц було вбито принаймні 1,1 мільйона чоловіків, жінок та дітей.
У свіжій заяві TripAdvisor йдеться, що відгуки частково перевіряються не людьми, а автоматично - за допомогою спеціальних технологій. І система просто помилково прогледіла неприпустимий контент.
"В подальшому цей пост був видалений", - заявили у TripAdvisor.
"Ми завжди прагнемо зробити все правильно з першого разу і приносимо вибачення музею, єврейській спільноті, а також усім спільнотам та окремим особам, яких зачепила ця помилка".
Представники музею в соцмережах подякували TripAdvisor за вирішення проблеми.