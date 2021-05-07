TripAdvisor вибачився за образливий відгук про Аушвіц

45 хвилин(и) тому

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Онлайн-платформа TripAdvisor вибачилася за те, що спершу відмовилася видалити образливий відгук про музей Аушвіц у Польщі.

В компанії повідомили, що тепер видалили відгук, назвавши попереднє рішення помилкою.

Представники музею пожалілися TripAdvisor на рецензію, в якій один із користувачів пожартував про те, що проніс немовля в газові камери концтабору.

У повідомленні відвідини Аушвіцу також описувалися як "розвага для всієї родини".

Адміністрація музею каже, що коли вперше зв'язалася з TripAdvisor, то їм відповіли, що публікація не суперечить правилам сайту.

В часи Другої світової війни в нацистському концтаборі Аушвіц було вбито принаймні 1,1 мільйона чоловіків, жінок та дітей.

У свіжій заяві TripAdvisor йдеться, що відгуки частково перевіряються не людьми, а автоматично - за допомогою спеціальних технологій. І система просто помилково прогледіла неприпустимий контент.

"В подальшому цей пост був видалений", - заявили у TripAdvisor.

"Ми завжди прагнемо зробити все правильно з першого разу і приносимо вибачення музею, єврейській спільноті, а також усім спільнотам та окремим особам, яких зачепила ця помилка".

Представники музею в соцмережах подякували TripAdvisor за вирішення проблеми.