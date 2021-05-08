Сутички на Храмовій горі в Єрусалимі. Понад півтори сотні поранених

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ізраїльська поліція на місці, яке вважають священним як євреї, так і мусульмани

Щонайменше 163 палестинці та шість ізраїльських поліцейських постраждали внаслідок сутичок в Єрусалимі, заявляють палестинські медики та ізраїльська поліція.

Більшість отримали поранення в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі. Ізраїльська поліція застосувала гумові кулі та світло-шумові гранати у відповідь на спроби палестинців закидати їх камінням та пляшками.

Напруга зростає навколо можливого виселення палестинців із земель, на які претендують єврейські поселенці.

Для допомоги пораненим Червоний Півмісяць відкрив польовий шпиталь.

Комплекс Аль-Акса у Старому місті Єрусалима є одним із найбільш шанованих місць у мусульман, але водночас і святим місцем євреїв, відомим як Храмова гора.

Місце часто стає ареною протистояння між двома релігійними групами.

В ніч на суботу тут знову спалахнули сутички, коли тисячі палестинців зібралися на честь останньої п'ятниці священного для мусульман місяця Рамадан.

Ізраїльська поліція заявляє, що застосувала силу для "наведення порядку", тому що під час вечірніх молитов почалися "заворушення тисяч вірян".

Співробітники мечеті через гучномовці закликали поліцію припинити стрілянину, а молодь - заспокоїтися, цитує інформагентство Reuters.

За повідомленнями екстреної служби Червоного Півмісяця Палестини, 88 палестинців були доставлені до лікарні з травмами, отриманими від вкритих гумою металевих куль.

Поліція заявила, що кільком із шести постраждалих офіцерів потрібна медична допомога.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принаймні 163 палестинці й шість ізраїльських поліцейських постраждали під час сутичок на Храмовій горі

Міжнародна спільнота закликає до деескалації конфлікту, який наростає через загрозу виселення палестинських сімей з району Шейх-Джарра у Східному Єрусалимі.

Прессекретар Держдепартаменту США висловив стурбованість ситуацією.

Спеціальний координатор ООН з питань мирного процесу на Близькому Сході Тор Веннесленд закликав усі сторони "поважати статус-кво святих місць Єрусалима".

ООН заявила, що Ізраїль повинен скасувати виселення та бути "максимально стриманим у застосуванні сили" проти протестувальників.

У понеділок Верховний суд Ізраїлю проведе слухання щодо тривалої судової справи.

Ізраїль окупував Східний Єрусалим під час війни на Близькому Сході 1967 року і вважає все місто своєю столицею.

Міжнародна спільнота цього переважно не визнає. Палестинці претендують на Східний Єрусалим як на майбутню столицю незалежної держави, яку вони прагнуть створити.