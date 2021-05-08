Зеленський: День пам'яті не замінить 9 травня

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Автор фото, unian Підпис до фото, Пам'ятник Батьківщині-Матері є символом перемоги у Другій світовій. Іноді його прикрашають червоними маками

День пам'яті та примирення, який відзначають в Європі та Україні 8 травня, не замінює День перемоги, а доповнює історію. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Коли говоримо "ніколи знову", маємо на увазі передусім дуже конкретне "ніколи не забути". Тому й відзначається в багатьох країнах цей День - пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше", - заявив президент у зверненні з нагоди свята 8 травня.

Він закликав не забувати, що "нацизм був абсолютним злом", а ті, "хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження".

Президент нагадав, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму - разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими.

8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення разом із країнами Європи. Ця дата встановлена президентом Петром Порошенком у 2015 році.

Символом пам'яті жертв війни став червоний мак.

Автор фото, ALEX MILYUKOV Підпис до фото, Нинішнім офіційним символом відзначення перемоги у Другій світовій війні в Україні є червоний мак

9 травня, коли Україна відзначатиме День перемоги, в країні відбудуться сотні заходів, які будуть охороняти понад 11 тисяч поліцейських.

Що святкують українці?

Україна має відзначати і День пам'яті та примирення, і День перемоги. Так вважають 41% українців за результатами нещодавніх опитувань.

31% кажуть, що Україна має святкувати лише День перемоги над нацизмом 9 травня.

Також більшість опитаних українців підтримує рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки - 43%. Проти такої заборони висловилися 29% громадян.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Активісти підпалюють георгієвську стрічку у Києві

Заборонена символіка

Тим часом Нацполіція застерігає українців не використовувати символіку тоталітарних режимів, яка заборонена в Україні.

За це передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.

Так, згідно зі статтею 173-3 Кодексу України про адмінправопорушення, за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки є штраф.

За виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки, за пропаганду комуністичного і нацистського тоталітарних режимів передбачається позбавлення волі терміном до п'яти років.