Суддя з банкою грошей. СБУ взялась за викрадення Чауса

12 хвилин(и) тому

Автор фото, unian Підпис до фото, Суддя Чаус розглядав багато резонансних і скандальних справ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через викрадення екссудді Миколи Чауса та переправлення його через кордон. Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дегтяренко.

На початку квітня Миколу Чауса, якого в Україні неодноразово звинувачували в серйозних злочинах, викрали в Молдові. У цій країні він переховувався від української влади. З'явилося навіть відео, як суддю силоміць запихають у машину.

Викрадення сколихнуло Молдову. Ситуацію прокоментувала президентка країни Мая Санду, закликавши МВС та Службу інформації і безпеки Молдови "вжити негайних дій". Молдовські правоохоронні органи повідомили, що Чауса вивезли з Молдови через кордон з Україною. Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин викрадення Чауса.

Представники української влади спочатку заявляли, що про викрадення нічого не знають. Майже через місяць з'явилося повідомлення від СБУ - справу про викрадення розслідують.

У СБУ розповіли, що провадження відкрили за статтями 146 та 332 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі або викрадення; незаконне переправлення осіб через державний кордон. Всі інші деталі розслідування - таємниця.Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка для пояснень про викрадення Чауса.

Автор фото, unian

Хто такий Микола Чаус

Біографія Миколи Чауса - гідна екранізації. В Україні він став фігурантом безлічі скандалів, гучних звинувачень та кількох кримінальних проваджень.

Зокрема, на посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи права у людей, які брали участь в акціях протесту проти влади Віктора Януковича.

Одне з найскандальніших рішень стосувалося пенсіонера Костянтина Вельтищева - суддя визнав його винним та позбавив права керування авто на шість місяців, попри те, що свідки та камери стеження в гаражному кооперативі показали, що під час акції весь той день автівка Вельтищева простояла в гаражі.

Суддю намагалися притягнути до відповідальності, але зробити це так і не вдалося. Попри те, що спеціальна комісія дійшла висновку, що Чаус порушив присягу і має бути звільнений, у лютому 2016 року Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю.

Його також не люстрували, хоча він підпадав під закон про люстрацію.

В серпні 2016 року Чаус знову потрапив в поле зору правоохоронців - його звинуватили у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тис. доларів. Співробітники Національного антикорупційного бюро знайшли гроші на городі судді, закопані в банках.

Автор фото, НАБУ

Верховна Рада дозволила арешт судді, але він уже зник. У листопаді його оголосили в міжнародний розшук, а згодом стало відомо, що Чаус незаконно перетнув кордон з Молдовою, здався місцевим правоохоронцям та просить політичного притулку.

З посади судді його таки звільнили лише за рік - у листопаді 2017-го - за прогули на роботі.

Влада Молдови тим часом у політичному притулку Чаусу відмовила, але екстрадиція, якої вимагала українська влада, в тому числі президент Володимир Зеленський, досі не відбулася.

Кому це вигідно?

Молдовські телеграм-канали та ЗМІ пубілкували багато теорій змов щодо того - хто стоїть на викраденням і кому це може бути вигідно.

Інформації, чи справді Чауса вивезли в Україну, немає. Анонімний телеграм-канал "Молдовський перець" оприлюднив фото чоловіка, дуже схожого на Чауса з підбитим оком та забинтованою правою рукою.

Фото начебто надіслав підписник каналу, який повідомив, що Чаус "живий та здоровий". Начебто екссуддя зараз перебуває "в одному з міст Європи", куди його вивезли через Румунію, та "на камеру здає всіх, хто його утримував, прикривав та нелегально вивозив в 2016 році".

Адвокат Чауса Юліан Балан в бесіді з медіа NewsMaker визнав, що чоловік на фото дуже схожий на Чауса, але неперевірену інформацію коментувати відмовився.

Підпис до фото, Анонімні телеграм-канали у Молдові розповсюджують різноманітні версії та суперечливі дані

Інший телеграм-канал повідомив, що Чауса вивезли в Україну в багажнику автомобіля Toyota RAV 4, зареєстрованого на українське посольство в Молдові. Оскільки авто було на дипломатичних номерах, його не перевіряли.

Версій, хто стоїть за викраденням, теж чимало. Автори одного з телеграм-каналів вважають, що до нього причетні угрупування з невизнаної республіки Придністров'я.

За іншою версією - викрадення вигідне нинішній українській владі через можливі зв'язки Чауса та Петра Порошенка.

Зокрема, 29 березня RISE Moldova, використовуючи матеріали українського ресурсу "Слідство.Інфо", опублікувало розслідування, відповідно до якого вивезення Чауса з України в Молдову було цілою спецоперацією, до якої могли мати відношення експрезидент України та молдовський олігарх Володимир Плахотнюк.

Начебто люди, близькі до Плахотнюка, вивезли Чауса з України чартерним літаком по паспорту громадянина Молдови, схожого на суддю.

Таким чином, мовляв, українська влада ховала від слідства Чауса, якого неодноразово звинувачували в тому, що він допомагав владі розправлятися з неугодними політиками. Зокрема, саме Чаус розглядав справу Геннадія Корбана.

Усі фігуранти розслідування ці закиди заперечують.

А прихильники Петра Порошенка вже заявили, що мета викрадення - "дискредитація розслідування вагнерівців, а саме ключового свідка - Василя Бурби". Який тоді керував розвідкою Міноборони.