До України йдуть заморозки. Знову
Синоптики попереджають про заморозки у деяких регіонах України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Укргідрометцентру.
Так, в ніч на неділю, 9 травня, у західних регіонах країни очікується мінусова температура у повітрі.
У більшості центральних і північних регіонах - на ґрунті від 0 до -4.
Від 0 до -2 градусів буде у Львівській, Волинській, Тернопільські, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.
Україну якраз перетинає атмосферний фронт, Київ - у його зоні, розповідає синоптик Наталя Діденко.
9 травня практично повсюди в Україні світитиме сонце, на крайньому сході затримається трохи дощу. Сильний вітер буде на Лівобережжі.
Температура повітря: на сході знизиться, але на заході та півночі почне підвищуватися.
9-го травня очікується вдень в Україні +13+18, на Закарпатті до +20+22 градусів.
У Києві у неділю небо прояснить, світитиме сонце, вітер вдень стихне, буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться до +13+15 градусів.