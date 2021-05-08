До України йдуть заморозки. Знову

22 хвилин(и) тому

Автор фото, unian Підпис до фото, Зморозки можуть пошкодити дерева, які якраз квітнуть

Синоптики попереджають про заморозки у деяких регіонах України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Укргідрометцентру.

Так, в ніч на неділю, 9 травня, у західних регіонах країни очікується мінусова температура у повітрі.

У більшості центральних і північних регіонах - на ґрунті від 0 до -4.

Від 0 до -2 градусів буде у Львівській, Волинській, Тернопільські, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Автор фото, meteo.gov.ua Підпис до фото, Карта з прогнозом заморозків від Укргідрометцентру

Україну якраз перетинає атмосферний фронт, Київ - у його зоні, розповідає синоптик Наталя Діденко.

9 травня практично повсюди в Україні світитиме сонце, на крайньому сході затримається трохи дощу. Сильний вітер буде на Лівобережжі.

Температура повітря: на сході знизиться, але на заході та півночі почне підвищуватися.

9-го травня очікується вдень в Україні +13+18, на Закарпатті до +20+22 градусів.

У Києві у неділю небо прояснить, світитиме сонце, вітер вдень стихне, буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться до +13+15 градусів.