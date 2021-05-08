Путін порівняв російський "Спутник" з автоматом Калашникова

1 година тому

Автор фото, RDIF Handout via Reuters Підпис до фото, У четвер Росія затвердила однодозову версію вакцини "Спутник V"

Президент Володимир Путін стверджує, що російська вакцина - "надійна, як автомат Калашникова".

Коментар пролунав під час відеоконференції з віцепрем'єр-міністром Тетяною Голіковою у четвер.

Того ж дня служба охорони здоров'я Росії зареєструвала "Спутник Лайт", версію російської вакцини "Спутник V", яка потребує лише одного уколу.

Говорячи про ефективність російських вакцин, президент порівняв їх зі зброєю радянської доби, яка не втратила своєї популярності й сьогодні.

"Спутник V" діє подібно до вакцин, розроблених Oxford/AstraZeneca та Janssen/Johnson & Johnson. Він містить так званий "холодний вірус", тобто знешкоджену версію вірусу, який доставляє в організм невеликий фрагмент коронавірусу.

Адміністрацію Путіна критикували за надто швидке затвердження вакцини минулого року, але випробування на пізніх стадіях виявили, що вона забезпечує високий рівень захисту від Covid-19.

Наразі дводозова версія "Спутника" дозволена у десятках інших країн світу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін заявив, що російські вакцини є одними з найбільш надійних і безпечних

Виробники однокомпонентної версії зазначають, що в ході вакцинації в країні перша доза "Спутника" продемонструвала ефективність у 79,4%.

"Однодозова схема дозволяє прищепити більше число людей за коротший проміжок часу, прискорюючи таким чином боротьбу з пандемією", - йдеться у повідомленні.

Затвердження нового варіанту вакцини сталося на тлі міжнародної суперечки щодо призупинення дії патентів на коронавірусні вакцини.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов раніше заявляв, що поки він залишається на посту, "жодну російську вакцину в Україні не зареєструють".