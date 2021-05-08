Соцмережі і смартфони не викликають психічних проблем у підлітків - дослідження

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Британські вчені не виявили посилення зв'язку між використанням гаджетів і психічним здоров'ям підлітків за останні 30 років. Це суперечить популярному твердженню про згубний вплив смартфонів і соцмереж на молодих людей.

У дослідженні Оксфордського інституту інтернету, що проводилося з 1991 року, взяли участь понад 430 тисяч дітей і підлітків у віці від 10 до 15 років.

Вчені вивчали взаємозв'язок між переглядом телебачення, використанням смартфонів і соцмереж та депресією, емоційними й поведінковими проблемами та схильністю до суїциду за останні 30 років.

Оксфордське дослідження не виявило суттєвих змін між використанням гаджетів і психічними проблемами у підлітків.

Крім того, вчені з'ясували, що за останні 10 років вплив телебачення і соцмереж на виникнення депресії зменшився. Водночас часте перебування в соціальних мережах почало більше впливати на емоційний стан підлітків.

Це дослідження не підтверджує побоювання регуляторів і законодавців, які останнім часом дедалі частіше говорять про згубний вплив цифрових технологій на психічний стан людей, зокрема, підлітків.

Фактори впливу на психічне здоров'я

Відповідаючи на питання, учасники дослідження із США й Великої Британії оцінювали свої почуття за горизонтальною шкалою. Їх також просили вказати кількість часу, проведеного у соцмережах або за мобільним пристроєм.

Дослідження опубліковане в журналі Clinical Psychological Science.

У січні 2021 року інше дослідження вказало на взаємозв'язок між надмірним використанням соціальних мереж і поганим самопочуттям, а також заниженою самооцінкою серед підлітків.

Пандемія коронавірусу також істотно позначилася на психологічному стані підлітків.

Британський уряд оголосив про виділення 500 млн фунтів на розвиток служб психічного здоров'я, з яких 79 млн призначено для допомоги дітям і підліткам.