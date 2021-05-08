Металевий стілець проштрикнув шию хлопчика. Він вижив

19 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook.com/MNS.GOV.UA Підпис до фото, Інцидент стався в одному з сіл Кобеляцького району, що на Полтавщині

5-річний хлопчик впав на перевернутий догори металевий стілець. Арматура проштрикнула шию дитині. Про це повідомляє ДСНС.

Інцидент стався 7 травня у дворі приватного будинку одного з сіл Кобеляцького району, що на Полтавщині.

Батьки викликали швидку. Хлопчика відвезли до дитячої лікарні у Полтаву.

Туди ж викликали рятувальників ДСНС, які зрізали металеву конструкцію.

Автор фото, facebook.com/MNS.GOV.UA

У дитячій міській лікарні Полтави дитині провели складну операцію і витягли залізо з шиї.

Лікарі заявили, що операція пройшла успішно. Судини та органи шиї не ушкоджені.

Хлопчик зараз у реанімації.