Металевий стілець проштрикнув шию хлопчика. Він вижив
5-річний хлопчик впав на перевернутий догори металевий стілець. Арматура проштрикнула шию дитині. Про це повідомляє ДСНС.
Інцидент стався 7 травня у дворі приватного будинку одного з сіл Кобеляцького району, що на Полтавщині.
Батьки викликали швидку. Хлопчика відвезли до дитячої лікарні у Полтаву.
Туди ж викликали рятувальників ДСНС, які зрізали металеву конструкцію.
У дитячій міській лікарні Полтави дитині провели складну операцію і витягли залізо з шиї.
Лікарі заявили, що операція пройшла успішно. Судини та органи шиї не ушкоджені.
Хлопчик зараз у реанімації.