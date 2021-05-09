Уламки китайської ракети впали в Індійський океан

1 година тому

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Уламки китайської ракети, яка мчала до Землі, впали в Індійський океан, говорить Китай.

Основна частина ракети була знищена під час входу в атмосферу, але її частини приземлилися на захід від Мальдівів, у місці з координатами 72,47 ° східної довготи та 2,65 ° північної широти, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Американські та європейські сайти відстеження стежили за неконтрольованим падінням ракети Long March-5b.

Китайські державні ЗМІ заявили, що частини ракети увійшли до атмосфери о 10:24 за пекінським часом (02:24 за Гринвічем) у неділю.

Космічне командування США заявило, що може "підтвердити, що китайська Long March-5b увійшла над Аравійським півостровом". "Невідомо, чи уламки впали на землю або у воду", - повідомило агентство.

Перед падінням ракети існували побоювання, що уламки можуть потрапити у населений район. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Китай недбало допустив падіння ракети з орбіти.

Однак космічні експерти передбачали, що ймовірність того, що від уламка ракети постраждають люди, дуже малі, не в останню чергу тому, що велика частина поверхні Землі покрита океаном, а величезні суші не заселені.

Основний сегмент космічного корабля Long March-5b використали для запуску першого модуля нової космічної станції Китаю минулого місяця.

Ракетоносій масою 18 тонн став одним із найбільших об'єктів, що здійснив неконтрольоване повернення в атмосферу протягом останніх десятиліть.

Минулого тижня США заявили, що спостерігають за шляхом об'єкта, але не планують його збивати.

Експерти передбачали, що більша частина транспортного засобу згорить під час останнього занурення в атмосферу, хоча завжди існувала ймовірність того, що метали з високою температурою плавлення та інші стійкі матеріали можуть зберегтися до поверхні Землі.

Коли рік тому подібний об'єкт повернувся на Землю, труби від ракети виявили на суші в Кот-д'Івуарі, Африка.

Китай заперечував твердження про те, що недбало допустив неконтрольоване повернення такого великого об'єкта.

Коментатори у китайських ЗМІ називали західні повідомлення про потенційні небезпеки "ажіотажем" і передбачали, що уламки впадуть десь у міжнародних водах.