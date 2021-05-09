Зеленський: слово "перемога" треба сприймати без ейфорії

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Дня перемоги над нацизмом нагадав про кількість загиблих українців у Другій світовій війні та наголосив, що Україна нікому не дозволить зменшити внесок українців у цю перемогу.

"Немає у світі такого музею, де б вистачило місця усім світлинам українців, які боролись і перемогли нацизм у складі Антигітлерівської коаліції. Це щонайменше сім мільйонів українців", - відзначив глава держави.

"Що для нас перемога над нацизмом? Це пам'ять. Про її страшну ціну. Про те, що в Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п'ятий українець", - додав Володимир Зеленський.

"Через ці жахливі цифри слово "перемога" треба сприймати без ейфорії та запаморочень голови", - відзначив президент України.

За його словами, "бажання повторити перемогу може стосуватися чемпіонату з хокею або футболу, але не війни та смертей кожного з 2194 днів Другої світової".

Водночас він згадав про українців, які воювали проти нацистів та їхні союзників японців у складі радянської та американської армії, зокрема Олексій Береста, Майкла Стренка та американського генерал-лейтенанта Кузьму Дерев'янка.

"Ми нікому не дозволимо мінімізувати внесок у перемогу українців, які не лише захистили свою землю, але й у складі радянської армії та військ союзників Антигітлерівської коаліції спільно з десятками інших народів не дали нацистам панувати у Відні, Парижі, Празі, Варшаві, Мадриді, Будапешті, Амстердамі, Брюсселі, Римі, Берліні та багатьох інших містах планети", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також закликав не перетворювати 9 травня на "карнавал, костюмовану вечірку" чи "фотосесію політиків у формі армії, до якої вони не мали стосунку, з кулеметом, який вони не вміють тримати в руках".