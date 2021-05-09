Де вивісили комуністичну символіку та як проходив автопробіг ОПЗЖ 9 травня

1 година тому

Автор фото, Поліція Житомирщини / Вадим Рабінович Підпис до фото, У Коростені вилучили прапор з символікою комуністів, а у Києві ОПЗЖ провели автопробіг з червоними стягами, але без радянських символів

Поліція повідомляє про три випадки появи комуністичної символіки, забороненої законом про засудження тоталітарних режимів.

Водночас в Україні заплановано кілька сотень заходів до 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Зокрема ОПЗЖ провели автопробіг по Києву з прапорами України та червоними стягами, але без комуністичної символіки.

Комуністичні прапори

"У Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою", - розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Прапор з'явився у місті Первомайськ, поліції про нього повідомили місцеві жителі.

Автор фото, Поліція Житомирщини

Інший випадок, за його словами, стався у Житомирській області: "На території приватного підприємства "Автосвіт" на флагштоці одним з працівників розміщено прапор червоного кольору з комуністичною символікою".

Водночас Житомирська поліція повідомляє, що це сталося у Коростені: "У ході першочергових заходів встановлено, що стяг розмістила працівник підприємства кадрової служби, місцева жителька. На даний час слідчі дії тривають. Вказаний прапор вилучено".

"У Запоріжжі біля пам'ятника "Воїнам-автомобілістам" невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом "Полк победы 1941-1945", - додав Фацевич.

Він також розповів, що всі ці випадки зафіксували ще 8 травня, на День пам'яті та примирення.

По всіх трьох порушили кримінальні провадження за статтею про "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Сотні заходів

Автор фото, МВС

Загалом же в Україні на 9 травня заплановано 667 заходів, у яких мають взяти участь 67 тис. людей.

За порядком на них слідкують 12,5 тисяч правоохоронців.

"Прошу з толерантністю відноситися до людей похилого віку", - закликав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Серед заявлених заходів багато автопробігів.

"Тільки в місті Києві збирається близько 150 автомобілів, поліція здійснює їхнє супроводження", - розповів Олександр Фацевич.

Автропробіг Медведчука і Рабіновича

Автор фото, Вадим Рабічнович Підпис до фото, Ілля Кива та Вадим Рабінович. За словами очевидців, забороненої символіки у них не було

Агенція "УНІАН" повідомляє, що парад ретро-автомобілів, організований партією ОПЗЖ, вже проїхав у Києві по Хрещатику.

"На чолі колони їхав автомобіль з гучномовцем, з якого лунали пісні радянської доби. Судячи з символіки, організатором цього пробігу була політична партія "Опозиційна платформа - За життя". Окрім партійних прапорів на автомобілях були державні прапори України, а також червоний прапор Перемоги без радянського серпа і зірки", - йдеться у повідомленні.

Відео автопробігу опублікував депутат Вадим Рабінович.

Автор фото, Вадим Рабінович

На цих роликах видно також Віктора Медведчука, Іллю Киву, Юрія Бойка, Григорія Суркіса та інших депутатів ОПЗЖ.

Автор фото, Наталя Королевська

Судячи з відео, рухалися вони з Площі Перемоги до площі Слави.

Як повідомляють ЗМІ, кілька сотень людей там поклали квіти.

"Церемонія покладання квітів до меморіалу Вічного вогню в парку Вічної Слави в Києві з ранку неділі, 9 травня, проходить спокійно, без провокацій", - передає "Інтерфакс".

"Дехто з присутніх, переважно діти, одягли на голови радянські військові пілотки, проте без червоної радянської зірки", - відзначають в УНІАНі.

Автопробіги та покладання квітів проходять й в інших містах, наприклад, в Одесі.

Одеське видання "Думская" пише, що там не минулося без провокацій: "На Алеї слави сталася бійка між любителями Росії і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою".

Там також додають, що серед тих, хто покладав квіти, був Петро Симоненко - лідер Компартії України, якій заборонили брати участь у виборах.

Автор фото, "Думская" Підпис до фото, Голова одеської ОДА Гриневецький та мер Одеси Труханов під час покладання квітів

Крім того, там поліція затримала кількох людей, які кричали російською "Одеса - російське місто".

Раніше квіти до меморіалу в Києві поклав президент України Володимир Зеленський.

Автор фото, Офіс президента

У своєму зверненні до 9 травня він наголосив, що слово "перемога" треба сприймати без ейфорії через велику кількість жертв Другої світової війни.

"Ми нікому не дозволимо мінімізувати внесок у перемогу українців, які не лише захистили свою землю, але й у складі радянської армії та військ союзників Антигітлерівської коаліції спільно з десятками інших народів не дали нацистам панувати у Відні, Парижі, Празі, Варшаві, Мадриді, Будапешті, Амстердамі, Брюсселі, Римі, Берліні та багатьох інших містах планети", - наголосив Володимир Зеленський.