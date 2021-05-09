Де вивісили комуністичну символіку та як проходив автопробіг ОПЗЖ 9 травня
Поліція повідомляє про три випадки появи комуністичної символіки, забороненої законом про засудження тоталітарних режимів.
Водночас в Україні заплановано кілька сотень заходів до 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Зокрема ОПЗЖ провели автопробіг по Києву з прапорами України та червоними стягами, але без комуністичної символіки.
Комуністичні прапори
"У Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою", - розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.
Прапор з'явився у місті Первомайськ, поліції про нього повідомили місцеві жителі.
Інший випадок, за його словами, стався у Житомирській області: "На території приватного підприємства "Автосвіт" на флагштоці одним з працівників розміщено прапор червоного кольору з комуністичною символікою".
Водночас Житомирська поліція повідомляє, що це сталося у Коростені: "У ході першочергових заходів встановлено, що стяг розмістила працівник підприємства кадрової служби, місцева жителька. На даний час слідчі дії тривають. Вказаний прапор вилучено".
"У Запоріжжі біля пам'ятника "Воїнам-автомобілістам" невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом "Полк победы 1941-1945", - додав Фацевич.
Він також розповів, що всі ці випадки зафіксували ще 8 травня, на День пам'яті та примирення.
По всіх трьох порушили кримінальні провадження за статтею про "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".
Сотні заходів
Загалом же в Україні на 9 травня заплановано 667 заходів, у яких мають взяти участь 67 тис. людей.
За порядком на них слідкують 12,5 тисяч правоохоронців.
"Прошу з толерантністю відноситися до людей похилого віку", - закликав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Серед заявлених заходів багато автопробігів.
"Тільки в місті Києві збирається близько 150 автомобілів, поліція здійснює їхнє супроводження", - розповів Олександр Фацевич.
Автропробіг Медведчука і Рабіновича
Агенція "УНІАН" повідомляє, що парад ретро-автомобілів, організований партією ОПЗЖ, вже проїхав у Києві по Хрещатику.
"На чолі колони їхав автомобіль з гучномовцем, з якого лунали пісні радянської доби. Судячи з символіки, організатором цього пробігу була політична партія "Опозиційна платформа - За життя". Окрім партійних прапорів на автомобілях були державні прапори України, а також червоний прапор Перемоги без радянського серпа і зірки", - йдеться у повідомленні.
Відео автопробігу опублікував депутат Вадим Рабінович.
На цих роликах видно також Віктора Медведчука, Іллю Киву, Юрія Бойка, Григорія Суркіса та інших депутатів ОПЗЖ.
Судячи з відео, рухалися вони з Площі Перемоги до площі Слави.
Як повідомляють ЗМІ, кілька сотень людей там поклали квіти.
"Церемонія покладання квітів до меморіалу Вічного вогню в парку Вічної Слави в Києві з ранку неділі, 9 травня, проходить спокійно, без провокацій", - передає "Інтерфакс".
"Дехто з присутніх, переважно діти, одягли на голови радянські військові пілотки, проте без червоної радянської зірки", - відзначають в УНІАНі.
Автопробіги та покладання квітів проходять й в інших містах, наприклад, в Одесі.
Одеське видання "Думская" пише, що там не минулося без провокацій: "На Алеї слави сталася бійка між любителями Росії і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою".
Там також додають, що серед тих, хто покладав квіти, був Петро Симоненко - лідер Компартії України, якій заборонили брати участь у виборах.
Крім того, там поліція затримала кількох людей, які кричали російською "Одеса - російське місто".
Раніше квіти до меморіалу в Києві поклав президент України Володимир Зеленський.
У своєму зверненні до 9 травня він наголосив, що слово "перемога" треба сприймати без ейфорії через велику кількість жертв Другої світової війни.
"Ми нікому не дозволимо мінімізувати внесок у перемогу українців, які не лише захистили свою землю, але й у складі радянської армії та військ союзників Антигітлерівської коаліції спільно з десятками інших народів не дали нацистам панувати у Відні, Парижі, Празі, Варшаві, Мадриді, Будапешті, Амстердамі, Брюсселі, Римі, Берліні та багатьох інших містах планети", - наголосив Володимир Зеленський.