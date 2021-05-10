Британського принца звинуватили в спробі продати доступ до Путіна

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Принц Майкл Кентський - двоюрідний брат королеви Єлизавети II

Британський принц Майкл Кентський намір використовувати свій статус члена королівської сім'ї для отримання особистої вигоди - і за гроші надати доступ до президента Росії Володимира Путіна, стверджують газета Sunday Times і телеканал Channel 4.

В їхньому розслідуванні показали кадри, на яких принц Майкл, двоюрідний брат королеви Єлизавети II, зустрічається з журналістами, які працюють під прикриттям. Під час зустрічі репортерам, які видавали себе за представників приватної компанії, повідомили, що принца можна найняти, щоб той замовив за клієнтів слово перед Кремлем.

Друг принца Майкла, маркіз Редінг, пізніше описав його як "неофіційного посла Її Величності в Росії".

78-річний принц Майкл відкидає ці твердження. Його офіційний представник заявив, що під час зустрічі з журналістами маркіз "зробив заяви, які принц Майкл не хотів би - і не міг би - виконати". У заяві також сказано, що Майкл Кентський не зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним з 2003 року.

"Як завжди буває у таких випадках, приватний секретар принца Майкла пояснив представникам цієї компанії, що нічого не можна зробити без згоди британського посольства - і без сприяння Російсько-британської Торгової палати, патроном якої є принц Майкл", - говорять представники принца.

Як йдеться у програмі Dispatches телеканалу Channel 4 і публікації газети Sunday Times, маркіз Редінг заявив, що принц Майкл може зустрітися з Путіним і забезпечити протекцію для компанії, яку представляють репортери.

При цьому, як стверджується, маркіз попередив, що принц надає послуги "на конфіденційній основі", додавши: "Ми зараз говоримо, особливо не привертаючи зайвої уваги. Ми б не хотіли, щоб весь світ дізнався, що він зустрічається з Путіним виключно з ділових міркувань".

Маркіз оцінив, що принц може взяти за п'ятиденну подорож до Росії приблизно 50 тис. фунтів, стверджують у розслідуванні.

Автори програми також заявляють, що принц Майкл був згоден записати відеозвернення з рекомендацією приватної компанії на тлі Кенсингтонського палацу, де він живе. Вартість такої послуги, згідно з розслідуванням, мала скласти 200 тис. доларів.

Офіс принца Майкла завив газеті Sunday Times, що у нього немає "особливих відносин" з Путіним, і він не мав контактів з президентом Росії і його адміністрацією майже 18 років.

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"Нереалістичні обіцянки"

Як повідомляє видання, пізніше маркіз Редінг відправив журналістам електронного листа, в якому висловлюється жаль щодо зайвої відкритості з приводу зв'язків з Росією. В імейлі йдеться, що будь-які угоди ще мають схвалити радники принца, щоб забезпечити коректність того, що відбувається.

У заяві маркіза, яку передає газета, той каже, що під час зустрічі з репортерами він зробив помилку і "зробив нереалістичні обіцянки", з приводу чого він "щиро шкодує".

Принц Майкл Кентський і його дружина принцеса Кентська не є членами королівської сім'ї, які мають офіційні обов'язки, проте в минулому вони виконували функції представників королеви. За даними вебсайту британської королівської сім'ї, до пандемії коронавірусу вони брали участь приблизно у 200 заходах на рік.

На вебсайті розміщена біографія принца Майкла, яка описує його "зв'язок з Росією через бабусю по материнській лінії" і зазначає його "високий інтерес до цієї країни".

У біографії йдеться, що він був "першим членом королівської сім'ї, який вивчив російську мову і отримав кваліфікацію перекладача на російську".

Принц і принцеса Кентські не отримують державного фінансування, принц Майкл не стоїть у черзі на британський престол.

Офіційний представник принца Майкла повідомив, що той заробляє на життя за допомогою консалтингової компанії і сплачує орендну плату за свої апартаменти в Кенсингтонському палаці.

Батько Майкла Кентського принц Георг був четвертим сином короля Георга V і братом Георга VI, батька королеви Єлизавети II.