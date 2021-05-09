Парад у Москві: авіація, $12 млн і нова гра м’язами

1 година тому

Росія відзначила 9 травня масштабним парадом у Москві.

Цьогорічне дійство майже не поступалося минулому року, коли відзначали 75 річницю перемоги.

Червоною площею пройшлися тисячі військових, проїхала найрізноманітніша військова техніка. А у небо піднялися десятки літаків та гелікоптерів.

Обійшлася ця "краса" недешево. Російські ЗМІ, що проаналізували держзакупівлі, пишуть про цифру у майже 12 млн доларів.

Проте коли йдеться про його світовий імідж, Кремль не жалкує грошей.