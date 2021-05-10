Замок Дракули пропонує туристам безкоштовно вакцинуватися

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кожен, хто відвідає замок, може отримати безкоштовну вакцину Pfizer

Відвідувачів замку Дракули колотимуть голками, а не іклами - після того, як у цій пам'ятці у Трансильванії створили центр вакцинації від Covid-19.

Медики пропонують зробити щеплення вакциною Pfizer усім, хто відвідує замок Бран XIV століття у центральній Румунії.

Це частина урядових заходів, спрямованих на заохочення більшої кількості румунів вакцинуватися.

Вважають, що саме цей замок був прототипом лігва вампіра у знаковому романі Брема Стокера "Дракула".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Замок використовує тематичний вампірський брендинг, щоб заохотити людей робити щеплення

З початку пандемії Румунія зафіксувала трохи більше мільйона заражень та майже 29 000 смертей.

Уряд країни заявляє, що хоче вакцинувати 10 мільйонів людей до вересня, але майже половина румунів заявляє, що не хоче щепитися - один з найвищих рівнів відмов у Європі, згідно з опитуванням Globesec.

У замку Бран сподіваються, що їхня унікальна ініціатива допоможе збільшити кількість щеплень. Протягом кожних вихідних у травні кожен охочий може прийти без попереднього запису і зробити щеплення, а також безкоштовно відвідати експозицію замку з 52 середньовічними знаряддями тортур.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Замок XIV століття надихнув роман Брема Стокера "Дракула"

Також є надія, що ініціатива збільшить потік туристів до замку в румунських Карпатах, який суттєво зменшився під час пандемії.

Замок розташований за 170 км на північ від Бухареста. Його пов'язують із вампіром графом Дракулою Брема Стокера, оскільки, як вважають, там зупинявся князь Влад Цепеш, який був прототипом Дракули.

Влад III Цепеш, також відомий як Дракул ("син Дракона"), у XV сторіччі тричі був господарем князівства Валахія, яке було розташоване у південній частині нинішньої Румунії. Він став відомим через масові страти своїх супротивників, яких саджав на кіл і отримав за це прізвище Цепеш ("той, хто саджає на кіл"). Кілька разів господар завдав поразки військам султана Османської імперії, які намагалися його скинути та пограбувати Валахію. Деяких полонених з османського війська Цепеш також наказав посадити на кіл.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Влад Цепеш практикував масові страти супротивників та полонених турків