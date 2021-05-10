Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера, і обвалив Dogecoin

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск виступив як запрошений ведучий у легендарній гумористичній передачі Saturday Night Live (SNL) на американському каналі NBC. Під час шоу він зізнався, що у нього синдром Аспергера, і трьома словами обвалив курс криптовалюти Dogecoin, про яку він неодноразово писав у своєму Twitter.

"Мій виступ сьогодні - дійсно історичний, адже я перша людина з синдромом Аспергера, яка стала ведучим SNL. Або принаймні перший, хто в цьому зізнався", - заявив Маск на початку свого виступу.

Він також зізнався, що іноді публікує "дивні речі".

"Але просто так працює мій мозок", - пояснив Маск і вибачився перед тими, кого він міг зачепити своїми висловлюваннями.

"Я заново винайшов електромобілі, і я відправлю людей на Марс на космічному кораблі. Ви думали, я буду спокійним і нормальним хлопцем?" - сказав він.

Синдром Аспергера - вроджений і невиліковний розлад психіки, одна з форм аутизму. Розлад впливає на комунікативні навички людини. Класичний обсесивно-компульсивний розлад передбачає, що у людини присутні нав'язливі думки, які викликають тривогу, і щоб її позбутися, людина робить якісь повторювані дії. Один з найяскравіших прикладів - страх зараження або бруду: в такому випадку людина може постійно мити руки.

Ілон Маск відомий своєю неординарною поведінкою, його висловлювання в соціальних мережах не раз приводили до значних коливань курсу акцій Tesla і коштували йому самому сотні мільйонів доларів. На Маска подавали в суд за наклеп, він також вживав наркотики в прямому ефірі.

У 2018 році проти нього виступив американський фінансовий регулятор, оскільки він заявив у Twitter, що планує вивести Tesla з ринку й зробити її приватною корпорацією. А коли пандемія Covid-19 призвела до закриття заводу Tesla в Сан-Франциско, він став публічно протестувати проти карантинних обмежень. У своєму Twitter він назвав паніку через коронавірус "дурістю", а рекомендації не залишати свої будинки "примусовим позбавленням волі", описуючи їх як "фашистські" і такі, що порушують конституційні права.

Влітку минулого року він оголосив про плани позбутися усього, що у нього є, оскільки майно його "обтяжує". А через кілька днів після цього Маск потішив Twitter новиною, що його новонародженого сина зватимуть "X Æ A-12 Маск".

Три слова, які обвалили Dogecoin

Автор фото, Saturday Night Live/YouTube Підпис до фото, У шоу взяла участь мати Ілона Маска, Мей Маск

У програмі SNL також виступила мати Маска Мей Маск. "Я в передчутті свого подарунка на День матері. Я сподіваюся, це не Dogecoin?", - запитала вона сина. "Так, це він", - відповів Маск.

Ілон Маск цього року неодноразово згадував Dogecoin у своїх твітах, що позитивно позначалося на курсі цієї криптовалюти.

Наприклад 1 квітня Маск оголосив про плани SpaceX відправити Dogecoin на Місяць. За пів години після його твіта вартість криптовалюти на криптобіржі Binance зросла на 20% до $0,062, а потім продовжила зростання.

До початку шоу SNL за участю Маска ціна Dogecoin становила $0,66, і фанати цієї криптовалюти сподівалися, що Маск в ефірі скаже що-небудь, що підніме її курс ще вище.

Під час ефіру Маск дійсно говорив про Dogecoin - і спочатку все було для цієї криптовалюти добре, поки щось пішло не так. Ведучі багато разів ставили йому питання, що таке Dogecoin, - і Маск пояснював, що вона з'явилася як жарт на основі інтернет-мема, але з часом зміцніла.

"Це майбутнє валюти. Це неспинний фінансовий інструмент, який захопить світ", - сказав бізнесмен.

Тоді один з учасників програми уточнив у нього: "Так що, це шахрайство?". "Так, це шахрайство!" - погодився Маск і засміявся.

Реакція ринку не змусила себе чекати. Після шоу курс Dogecoin упав до 0,5 долара - і потім продовжив падіння.