У США запровадили надзвичайну ситуацію через кібератаку. Підозрюють хакерів з Росії

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

CNN та NBC повідомляють, що кібератаку, яка стала причиною закриття одного з найбільших нафтопроводів США Colonial Pipeline, могла організувати група російських хакерів DarkSide. Атака на оператора нафтопроводу сталася минулої п'ятниці, хакери почали вимагати викуп за те, щоб відновити роботу системи.

Про угруповання DarkSide відомо не багато. За даними NBC, воно з'явилося відносно нещодавно, але очевидно складається з досвідчених кіберзлочинців.

Colonial Pipeline качає 2,5 млн барелів нафти на день і забезпечує 45% всього палива, яке споживають на східному узбережжі США. Його простій, який триває вже три дні, може стати причиною серйозних перебоїв з паливом, пише Bloomberg.

Нафтогазова галузь США часто стикається з зупинками в роботі, викликаними ураганами та іншими природними катаклізмами. Співробітники та рятувальні служби весь час відпрацьовують подібні сценарії і ліквідують наслідки в короткі терміни. Однак ніколи раніше настільки великий об'єкт не опинявся повністю відключеним від мережі.

У неділю уряд США запровадив режим надзвичайної ситуації через кібератаку на Colonial Pipeline.

За оцінками фахівців, це наймасштабніший напад на нафтову інфраструктуру з 2019 року, коли дрони атакували два об'єкти в Саудівській Аравії, зокрема, найбільший у світі нафтопереробний завод.